Украина будет непрерывно получать американское оружие, - Рютте

Генсек НАТО Рютте: НАТО будет постоянно предоставлять Украине оружие

Украина будет непрерывно получать американское оружие, профинансированное странами НАТО в рамках инициативы PURL. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью каналу Fox News.

На пакеты помощи для Украины уже выделено 2 миллиарда долларов. Рютте подчеркнул, что союзники оплачивают постоянный поток вооружения, что способствует усилению обороноспособности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия стремится к 2030 году быть готовой к масштабному противостоянию с НАТО, - Брекельманс

Генсек НАТО отметил, что сочетание поставок оружия, санкций и расходов на коллективную оборону создает давление на РФ, чтобы она прекратила агрессивные действия. Он отметил, что это является результатом большого внешнеполитического успеха США на саммите в Гааге.

Рютте также обратил внимание на масштабы потерь России, сравнив их с войной в Афганистане.

"Государство-агрессор сейчас теряет за один месяц столько людей, сколько Советский Союз за 10 лет в Афганистане", - отметил Генеральный секретарь НАТО.

Читайте: Рютте о Лаврове: "Ничего полезного никогда не вылетало из его уст"

НАТО (10352) оружие (10440) Рютте Марк (486)
й вона вже в Україні - у т ч перші тільки-но випробувані та вироблені ERAM
25.09.2025 19:22 Ответить
Партія війни продовжує свою мерзенну справу. Чим це закінчиться для України усім пох., та і громадянам як подивитися теж пох чи залишиться щось від країни
25.09.2025 19:47 Ответить
И что там в этом вашем потужном потоке поставок оружия за евроденьги, Томагавок нет, атакамсов в товарных количествах нет, как и джейдамов, короче ничего такого, чем можно было бы сделать по настоящему больно рф, скорее всего нет.
