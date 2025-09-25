Украина будет непрерывно получать американское оружие, - Рютте

Украина будет непрерывно получать американское оружие, профинансированное странами НАТО в рамках инициативы PURL. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью каналу Fox News.

На пакеты помощи для Украины уже выделено 2 миллиарда долларов. Рютте подчеркнул, что союзники оплачивают постоянный поток вооружения, что способствует усилению обороноспособности Украины.

Генсек НАТО отметил, что сочетание поставок оружия, санкций и расходов на коллективную оборону создает давление на РФ, чтобы она прекратила агрессивные действия. Он отметил, что это является результатом большого внешнеполитического успеха США на саммите в Гааге.

Рютте также обратил внимание на масштабы потерь России, сравнив их с войной в Афганистане.

"Государство-агрессор сейчас теряет за один месяц столько людей, сколько Советский Союз за 10 лет в Афганистане", - отметил Генеральный секретарь НАТО.

