Україна безперервно отримуватиме американську зброю, - Рютте

Україна безперервно отримуватиме американську зброю, профінансовану країнами НАТО в рамках ініціативи PURL. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте в інтерв’ю каналу Fox News.

На пакети допомоги для України вже виділено 2 мільярди доларів. Рютте підкреслив, що союзники оплачують постійний потік озброєння, що сприяє посиленню обороноздатності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія прагне до 2030 року бути готовою до масштабного протистояння з НАТО, - Брекельманс

Генсек НАТО зазначив, що поєднання поставок зброї, санкцій та витрат на колективну оборону створює тиск на РФ, щоб вона припинила агресивні дії. Він наголосив, що це є результатом великого зовнішньополітичного успіху США на саміті в Гаазі.

Рютте також звернув увагу на масштаби втрат Росії, порівнявши їх із війною в Афганістані.

"Держава-агресор зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки Радянський Союз за 10 років в Афганістані", – зазначив Генеральний секретар НАТО.

Читайте: Рютте про Лаврова: "Нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст"