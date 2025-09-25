Україна безперервно отримуватиме американську зброю, - Рютте
Україна безперервно отримуватиме американську зброю, профінансовану країнами НАТО в рамках ініціативи PURL. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте в інтерв’ю каналу Fox News.
На пакети допомоги для України вже виділено 2 мільярди доларів. Рютте підкреслив, що союзники оплачують постійний потік озброєння, що сприяє посиленню обороноздатності України.
Генсек НАТО зазначив, що поєднання поставок зброї, санкцій та витрат на колективну оборону створює тиск на РФ, щоб вона припинила агресивні дії. Він наголосив, що це є результатом великого зовнішньополітичного успіху США на саміті в Гаазі.
Рютте також звернув увагу на масштаби втрат Росії, порівнявши їх із війною в Афганістані.
"Держава-агресор зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки Радянський Союз за 10 років в Афганістані", – зазначив Генеральний секретар НАТО.
