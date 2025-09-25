Украина готова сотрудничать с Филиппинами в сфере оборонных технологий, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел Филиппин Терезой Лазаро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети X.
"Благодарен Филиппинам за непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и преданности миру. Мы заинтересованы в углублении политического, экономического и безопасностного сотрудничества ради общего будущего. Договорились провести политические консультации до конца этого года. Мы отметили важность открытия посольства Украины в Маниле", - отметил министр.
Сибига подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с Филиппинами в сфере современных оборонных технологий.
Также министр поздравил Филиппины с председательством в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2026 году и подтвердил заинтересованность Украины в активном участии в мероприятиях АСЕАН, а также в развитии торговли.
"Мы также согласовали сотрудничество в рамках международных организаций", - добавил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДО ВИБОРІВ 2019го року ці двоє відкрито ПРацювали кожен на своєму полі - один шоуменив-нищив Україну текстами братів Шефірів та Тамбовскава Волка з гебнівської сцнени Маслякова, а той товстий Ларьочнік ...https://www.bing.com/ck/a?!&&p=bf70277e457394eb083a81ad5f4df3fab0edb678c394827b9f2f22690588c602JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9nbGF2Y29tLnVhL3Njb3RjaC9saXZlL2tvbGlzaG5pai1zb3JhdG5pay1wb3Jvc2hlbmthLXJvemthemF2LWNoaW0temFqbWF2c2phLWplcm1hay11LWJ1cmVtbmktOTAtdGktMTA3OTQyNy5odG1s&ntb=1 Після революції гідності, Андрій Єрмак працював у великій юридичній компанії «Проксен» і представляв інтереси родини поета-пісняра
Й це після Революції Гідності ,коли оте мале зешоуменятко виправдовувало сьогоднішнього МОНСТРА РЕЖИМУ ОПУ Татарова, що він давав поліцаям здриснувшого Яника палички добувати енергію для учасників Майдану.
Єрмак затихарвся після Революції Гідності , чекав ...а от вовка ПРодовжував на сцені УКРАЇНИ ПЕРЕМІГШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДОСТІ антимайданити на користь рашці. Й майбутні 73 відсотки ржали й аплодували йому .