Украина готова сотрудничать с Филиппинами в сфере оборонных технологий, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел Филиппин Терезой Лазаро.

"Благодарен Филиппинам за непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и преданности миру. Мы заинтересованы в углублении политического, экономического и безопасностного сотрудничества ради общего будущего. Договорились провести политические консультации до конца этого года. Мы отметили важность открытия посольства Украины в Маниле", - отметил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с Филиппинами в сфере современных оборонных технологий.

Также министр поздравил Филиппины с председательством в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2026 году и подтвердил заинтересованность Украины в активном участии в мероприятиях АСЕАН, а также в развитии торговли.

"Мы также согласовали сотрудничество в рамках международных организаций", - добавил глава МИД.

