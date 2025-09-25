Україна готова співпрацювати з Філіппінами у сфері оборонних технологій, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга в Нью-Йорку провів зустріч із міністеркою закордонних справ Філіппін Терезою Лазаро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі X.
"Вдячний Філіппінам за непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та відданості миру. Ми зацікавлені в поглибленні політичної, економічної та безпекової співпраці заради спільного майбутнього. Домовилися провести політичні консультації до кінця цього року. Ми наголосили на важливості відкриття посольства України в Манілі", – зазначив міністр.
Сибіга наголосив, що Україна готова співпрацювати з Філіппінами у сфері сучасних оборонних технологій.
Також міністр привітав Філіппіни з головуванням в Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у 2026 році та підтвердив зацікавленість України в активній участі в заходах АСЕАН, а також у розвитку торгівлі.
"Ми також узгодили співпрацю в межах міжнародних організацій", – додав глава МЗС.
ДО ВИБОРІВ 2019го року ці двоє відкрито ПРацювали кожен на своєму полі - один шоуменив-нищив Україну текстами братів Шефірів та Тамбовскава Волка з гебнівської сцнени Маслякова, а той товстий Ларьочнік ...https://www.bing.com/ck/a?!&&p=bf70277e457394eb083a81ad5f4df3fab0edb678c394827b9f2f22690588c602JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9nbGF2Y29tLnVhL3Njb3RjaC9saXZlL2tvbGlzaG5pai1zb3JhdG5pay1wb3Jvc2hlbmthLXJvemthemF2LWNoaW0temFqbWF2c2phLWplcm1hay11LWJ1cmVtbmktOTAtdGktMTA3OTQyNy5odG1s&ntb=1 Після революції гідності, Андрій Єрмак працював у великій юридичній компанії «Проксен» і представляв інтереси родини поета-пісняра
Й це після Революції Гідності ,коли оте мале зешоуменятко виправдовувало сьогоднішнього МОНСТРА РЕЖИМУ ОПУ Татарова, що він давав поліцаям здриснувшого Яника палички добувати енергію для учасників Майдану.
Єрмак затихарвся після Революції Гідності , чекав ...а от вовка ПРодовжував на сцені УКРАЇНИ ПЕРЕМІГШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДОСТІ антимайданити на користь рашці. Й майбутні 73 відсотки ржали й аплодували йому .