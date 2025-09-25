Україна готова співпрацювати з Філіппінами у сфері оборонних технологій, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга в Нью-Йорку провів зустріч із міністеркою закордонних справ Філіппін Терезою Лазаро.

про це Сибіга написав у соцмережі X.

"Вдячний Філіппінам за непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та відданості миру. Ми зацікавлені в поглибленні політичної, економічної та безпекової співпраці заради спільного майбутнього. Домовилися провести політичні консультації до кінця цього року. Ми наголосили на важливості відкриття посольства України в Манілі", – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Україна готова співпрацювати з Філіппінами у сфері сучасних оборонних технологій.

Також міністр привітав Філіппіни з головуванням в Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у 2026 році та підтвердив зацікавленість України в активній участі в заходах АСЕАН, а також у розвитку торгівлі.

"Ми також узгодили співпрацю в межах міжнародних організацій", – додав глава МЗС.

