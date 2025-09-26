Трамп подписал указ о продаже TikTok американским инвесторам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен ускорить процесс продажи активов TikTok в США консорциуму преимущественно американских инвесторов.

"Я имел очень хороший разговор с китайским президентом Си... Мы говорили о TikTok, и он выразил свое одобрение (на сделку с консорциумом инвесторов - Ред.)", - рассказал Трамп.

Соглашение предусматривает создание американской версии популярного видеоприложения, которое будет принадлежать самым богатым сторонникам президента. Это позволит TikTok оставаться в онлайн-пространстве в США после принятия закона, который требует от его владельца, китайского технологического гиганта ByteDance, продать приложение или запретить его по всей стране.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что американский сегмент TikTok могут приобрести новые владельцы. Он не стал раскрывать деталей, однако отметил, что речь идет о "группе очень богатых людей".