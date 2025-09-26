РУС
Новости Запрет TikTok в США
Трамп подписал указ о продаже TikTok американским инвесторам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен ускорить процесс продажи активов TikTok в США консорциуму преимущественно американских инвесторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я имел очень хороший разговор с китайским президентом Си... Мы говорили о TikTok, и он выразил свое одобрение (на сделку с консорциумом инвесторов - Ред.)", - рассказал Трамп.

Соглашение предусматривает создание американской версии популярного видеоприложения, которое будет принадлежать самым богатым сторонникам президента. Это позволит TikTok оставаться в онлайн-пространстве в США после принятия закона, который требует от его владельца, китайского технологического гиганта ByteDance, продать приложение или запретить его по всей стране.

Читайте: Сделка Трампа с Китаем о продаже TikTok: Reuters узнало детали

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что американский сегмент TikTok могут приобрести новые владельцы. Он не стал раскрывать деталей, однако отметил, что речь идет о "группе очень богатых людей".

США (27966) Трамп Дональд (6696) TikTok (35)
Топ комментарии
+8
Ну вибори 2026 самі себе не виграють. А так, купив тікток, підлаштував алгоритми під трампа, зазомбував молодь, і перемога в кишені . І нехай весь світ почекає
26.09.2025 01:37 Ответить
+4
коли США не балаболить, то може і на Китай надавити. а коли не хоче, розповідає про бумажного тігра РФ и прочу чушню.
26.09.2025 06:14 Ответить
+3
Ось що цікавить президента США. А ми чекаємо від нього вирішення глобальних проблем .
26.09.2025 01:26 Ответить
Піз.... Тік ток.🤣
26.09.2025 01:19 Ответить
Слава богу шизофазія тутешніх коментаторів не має значення
26.09.2025 01:32 Ответить
Ось що цікавить президента США. А ми чекаємо від нього вирішення глобальних проблем .
26.09.2025 01:26 Ответить
Це і є глобальна проблема.
26.09.2025 01:49 Ответить
тік так херня , по запиту видає багато не потрібної хрені
26.09.2025 02:17 Ответить
тік-ток, це програмний продукт. Назавтра кітайози зроблять щось подібне, або краще..!
У трумпа грошей не хвате, перекуповувати всю китайську хрінь.
26.09.2025 07:52 Ответить
Тут питання наближення виборів у конгрес. Саме завдяки рекламі в ТикТоці Трамп і виграв вибори.
26.09.2025 08:02 Ответить
Трамп як в анекдоті: може і дурак, але свої 10 копійок маю.
26.09.2025 08:01 Ответить
 
 