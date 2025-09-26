Трамп підписав указ про продаж TikTok американським інвесторам

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що має пришвидшити процес продажу активів TikTok у США консорціуму переважно американських інвесторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я мав дуже гарну розмову з китайським президентом Сі… Ми говорили про TikTok, і він висловив своє схвалення (на угоду з консорціумом інвесторів – Ред.)", - розповів Трамп.

Угода передбачає створення американської версії популярного відеододатка, що належатиме найбагатшим прихильникам президента. Це дозволить TikTok залишатися в онлайн-просторі у США після прийняття закону, який вимагає від його власника, китайського технологічного гіганта ByteDance, продати додаток або заборонити його по всій країні.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що американський сегмент TikTok можуть придбати нові власники. Він не став розкривати деталей, однак зазначив, що йдеться про "групу дуже багатих людей".