УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3937 відвідувачів онлайн
Новини Заборона TikTok в США
412 8

Трамп підписав указ про продаж TikTok американським інвесторам

трамп

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що має пришвидшити процес продажу активів TikTok у США консорціуму переважно американських інвесторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я мав дуже гарну розмову з китайським президентом Сі… Ми говорили про TikTok, і він висловив своє схвалення (на угоду з консорціумом інвесторів – Ред.)", - розповів Трамп.

Угода передбачає створення американської версії популярного відеододатка, що належатиме найбагатшим прихильникам президента. Це дозволить TikTok залишатися в онлайн-просторі у США після прийняття закону, який вимагає від його власника, китайського технологічного гіганта ByteDance, продати додаток або заборонити його по всій країні.

Читайте: Угода Трампа з Китаєм про продаж TikTok: Reuters дізналося деталі

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що американський сегмент TikTok можуть придбати нові власники. Він не став розкривати деталей, однак зазначив, що йдеться про "групу дуже багатих людей".

Автор: 

США (24388) Трамп Дональд (7235) TikTok (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піз.... Тік ток.🤣
показати весь коментар
26.09.2025 01:19 Відповісти
Слава богу шизофазія тутешніх коментаторів не має значення
показати весь коментар
26.09.2025 01:32 Відповісти
Ось що цікавить президента США. А ми чекаємо від нього вирішення глобальних проблем .
показати весь коментар
26.09.2025 01:26 Відповісти
Ну вибори 2026 самі себе не виграють. А так, купив тікток, підлаштував алгоритми під трампа, зазомбував молодь, і перемога в кишені . І нехай весь світ почекає
показати весь коментар
26.09.2025 01:37 Відповісти
Це і є глобальна проблема.
показати весь коментар
26.09.2025 01:49 Відповісти
тік так херня , по запиту видає багато не потрібної хрені
показати весь коментар
26.09.2025 02:17 Відповісти
 
 