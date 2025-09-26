Ситуация на фронте сложная: ежедневно 160-190 боев. Силы обороны в последнее время имеют определенные успехи, - Сырский

Ситуация на фронте остается сложной, однако Силы обороны имеют определенные успехи и ежедневно проводят 15-20 штурмовых действий.

"Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной. Противник продолжает наступать на основных направлениях, в частности Покровском и Добропольском. Напряженная ситуация сохраняется также на Лиманском и Новопавловском направлениях. На других направлениях ситуация характеризуется боевыми действиями низкой интенсивности. В целом ситуация - под нашим контролем. За последнее время имеем определенные успехи", - отметил Сырский.

Сырский сообщил, что наступательная группировка РФ насчитывает около 712 тысяч военных, а протяженность активного фронта достигает 1250 км, что за год увеличилось примерно на 200 км. Еще более 2400 км фронта не охвачены боями, однако там также необходимо присутствие войск.

За сутки на фронте происходит в среднем от 160 до 190 боевых столкновений.

"Мы продолжаем тактику активной обороны и контрнаступательных действий, что позволяет удерживать инициативу и маневрировать силами", - подчеркнул Главнокомандующий.

Он добавил, что россияне применяют вдвое больше артиллерийских снарядов, однако Силы обороны компенсируют это точностью ударов, качественной разведкой и поражением ключевых целей врага.

Напомним, ранее Сирский заявил, что для решительного наступления на Днепропетровскую область у российских войск не хватает сил и средств, а их морская пехота завязла в боях на Добропольском направлении.

