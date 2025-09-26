Ситуація на фронті складна: щодня 160-190 боїв. Сили оборони останнім часом мають певні успіхи, - Сирський

Ситуація на фронті залишається складною, однак Сили оборони мають певні успіхи та щодня проводять 15–20 штурмових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Що стосується загальної ситуації на фронті, вона залишається складною. Противник продовжує наступати на основних напрямках, зокрема Покровському і Добропільському. Напружена ситуація зберігається також на Лиманському і Новопавлівському напрямках. На інших напрямках ситуація характеризується бойовими діями низької інтенсивності. В цілому ситуація – під нашим контролем. За останній час маємо певні успіхи", - зазначив Сирський.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Сирський повідомив, що наступальне угруповання РФ налічує близько 712 тисяч військових, а протяжність активного фронту сягає 1250 км, що за рік збільшилося приблизно на 200 км. Ще понад 2400 км фронту не охоплені боями, проте там також необхідна присутність військ.

За добу на фронті відбувається в середньому від 160 до 190 бойових зіткнень.

"Ми продовжуємо тактику активної оборони й контрнаступальних дій, що дозволяє утримувати ініціативу та маневрувати силами", – наголосив Головнокомандувач.

Він додав, що росіяни застосовують удвічі більше артилерійських снарядів, проте Сили оборони компенсують це точністю ударів, якісною розвідкою та ураженням ключових цілей ворога.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що для рішучого наступу на Дніпропетровську область у російських військ бракує сил і засобів, а їхня морська піхота зав’язла в боях на Добропільському напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські війська просуваються на Добропільському напрямку, минулої доби відновлено контроль над 1,3 кв. км, - Сирський