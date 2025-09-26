МИД о визите Гросси в Москву: РФ использует МАГАТЭ в целях пропаганды и отбеливания преступлений "Росатома"

Министерство иностранных дел Украины рассматривает мероприятия, организованные Российской Федерацией по случаю 80-й годовщины ее атомной промышленности, как очередной политический фарс, направленный на манипуляции в информационном пространстве для отбеливания собственных преступлений в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Об этом говорится в комментарии МИД, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне продолжающейся незаконной оккупации Запорожской атомной электростанции проведение таких "торжеств" выглядит особенно лицемерно. Особое беспокойство вызывает использование визита главы МАГАТЭ в Российскую Федерацию в контексте этого мероприятия - Россия фактически использовала руководство Агентства в целях своей пропаганды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина рассматривает МАГАТЭ исключительно как инструмент предотвращения ядерных рисков и ожидает от Агентства неукоснительного соблюдения принципов объективности, беспристрастности и независимости.

"Государственная корпорация "Росатом", которая организовала "торжества", является неотъемлемой частью военно-промышленного комплекса России и инструментом оккупации украинских ядерных объектов, прежде всего Запорожской АЭС. Преступное вмешательство оккупантов в работу захваченной станции представляет непосредственную угрозу ядерной безопасности как в Украине, так и за ее пределами. Нарушаются не только базовые принципы МАГАТЭ, но и фундаментальные нормы международного гуманитарного права", - отметили в МИД.

Отмечается, что Украина высоко ценит техническое присутствие МАГАТЭ на украинских площадках, включая ЗАЭС, и продолжит взаимодействие с Агентством в рамках его мандата.

"В то же время считаем недопустимыми попытки легитимизации российской оккупации украинских объектов через контакты международных институтов с российскими структурами. Украина призывает международных партнеров усилить коллективный ответ на действия "Росатома": изолировать эту корпорацию от международных площадок в сфере ядерной энергетики, прекратить проекты сотрудничества, остановить новые контракты, ограничить поставки технологий и товаров двойного назначения, ввести комплексные санкции против "Росатома", его дочерних структур и руководства, а также ограничить импорт продукции, которая обеспечивает его деятельность", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.