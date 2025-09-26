МЗС про візит Гроссі до Москви: РФ використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома"
Міністерство закордонних справ України розглядає заходи, організовані Російською Федерацією з нагоди 80-ї річниці її атомної промисловості, як черговий політичний фарс, спрямований на маніпуляції в інформаційному просторі для відбілювання власних злочинів у сфері ядерної та радіаційної безпеки.
Про це йдеться в коментарі МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"На тлі триваючої незаконної окупації Запорізької атомної електростанції проведення таких "урочистостей" виглядає особливо лицемірно. Особливе занепокоєння викликає використання візиту очільника МАГАТЕ до Російської Федерації у контексті цього заходу - Росія фактично використала керівництво Агентства у цілях своєї пропаганди", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що Україна розглядає МАГАТЕ виключно як інструмент запобігання ядерним ризикам і очікує від Агентства неухильного дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та незалежності.
"Державна корпорація "Росатом", яка організувала "урочистості", є невід’ємною частиною військово-промислового комплексу Росії та інструментом окупації українських ядерних об’єктів, насамперед Запорізької АЕС. Злочинне втручання окупантів у роботу захопленої станції становить безпосередню загрозу ядерній безпеці як в Україні, так і за її межами. Порушуються не лише базові принципи МАГАТЕ, а й фундаментальні норми міжнародного гуманітарного права", - наголосили в МЗС.
Зазначається, що Україна високо цінує технічну присутність МАГАТЕ на українських майданчиках, включаючи ЗАЕС, і продовжить взаємодію з Агентством у межах його мандату.
"Водночас вважаємо неприпустимими спроби легітимізації російської окупації українських об’єктів через контакти міжнародних інституцій з російськими структурами. Україна закликає міжнародних партнерів посилити колективну відповідь на дії "Росатома": ізолювати цю корпорацію від міжнародних майданчиків у сфері ядерної енергетики, припинити проєкти співпраці, зупинити нові контракти, обмежити поставки технологій і товарів подвійного призначення, запровадити комплексні санкції проти "Росатома", його дочірніх структур і керівництва, а також обмежити імпорт продукції, яка забезпечує його діяльність", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
