Войска РФ не контролируют Заречное на Донетчине, - 63-я ОМБр

Заречное Донецкая область

Россияне хоть и физически находятся в Заречном Донецкой области на Лиманском направлении, но не контролируют его.

Об этом заявил спикер 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Ростислав Ящишин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, длительное время войска РФ используют тактику инфильтрации (просачивания).

"Российские солдаты пытаются "залезть" к нашим позициям в тыл и где-то спрятаться: или под деревьями, или под кустом, или в подвале где-то. Они идут группами- в частности, численностью до пяти человек", - рассказал спикер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 63-й ОМБр уничтожили десяток оккупантов в маскировочных накидках под Лиманом в Донецкой области. ВИДЕО

По его словам, большую часть этих оккупантов уничтожают украинские дроны, остальные россияне ждут подкрепления и провизию.

Ящишин добавил, что нельзя сейчас говорить о полном захвате войсками РФ Заречного, поскольку в этом населенном пункте до сих пор находятся украинские подразделения, которые непрерывно огнем атакуют пехотные группы РФ.

Ранее в Генштабе сообщали, что воины 425-го штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль село Заречное.

Автор: 

Донецкая область (10859) 63 ОМБр (125) Краматорский район (721) Заречное (30)
Х. зрозуміти, що він меле...
27.09.2025 13:40 Ответить
как пагодка в масквє, підор? Все, що ви можете знайти від Тернів до того ж Зарічного - гнилі скелети ваших пахомів. Ми їх не ховали.
27.09.2025 13:46 Ответить
Кацапи нічого не контролюють. Просто заходять в Зарічне і ховаються в підвалах і в кущах. А ЗСУ все контролюють, але не завжди можуть їх знайти. Якось так.
27.09.2025 13:48 Ответить
А ондрєй мороз навіть свій мозок не контролює,бідолашне чмо воно.
27.09.2025 14:07 Ответить
Спикеры все узнают из первых рук(начштаба бригады), так шо так и есть.
27.09.2025 13:58 Ответить
 
 