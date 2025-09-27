Войска РФ не контролируют Заречное на Донетчине, - 63-я ОМБр
Россияне хоть и физически находятся в Заречном Донецкой области на Лиманском направлении, но не контролируют его.
Об этом заявил спикер 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Ростислав Ящишин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По его словам, длительное время войска РФ используют тактику инфильтрации (просачивания).
"Российские солдаты пытаются "залезть" к нашим позициям в тыл и где-то спрятаться: или под деревьями, или под кустом, или в подвале где-то. Они идут группами- в частности, численностью до пяти человек", - рассказал спикер.
По его словам, большую часть этих оккупантов уничтожают украинские дроны, остальные россияне ждут подкрепления и провизию.
Ящишин добавил, что нельзя сейчас говорить о полном захвате войсками РФ Заречного, поскольку в этом населенном пункте до сих пор находятся украинские подразделения, которые непрерывно огнем атакуют пехотные группы РФ.
Ранее в Генштабе сообщали, что воины 425-го штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль село Заречное.
