Війська РФ не контролюють Зарічне на Донеччині, - 63 ОМБр

Росіяни хоч і фізично перебувають у Зарічному Донецької області на лиманському напрямку, однак не контролюють його.

Про це заявив речник 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Ростислав Ящишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, тривалий час війська РФ використовують тактику інфільтрації (просочування).

"Російські солдати намагаються "залізти" до наших позицій в тил і десь заховатися: чи під деревами, чи під кущем, чи в підвалі десь. Вони йдуть групами, зокрема чисельністю до п'яти людей", - пояснив речник.

За його словами, більшу частину цих окупантів знищують українські дрони, інші росіяни чекають на підкріплення та провізію.

Ящишин додав, що не можна нині говорити про повне захоплення військами РФ Зарічного, оскільки в цьому населеному пункті досі перебувають українські підрозділи, які безперервно вогнем атакують піхотні групи РФ.

Раніше у Генштабі повідомляли, що воїни 425 штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль село Зарічне.