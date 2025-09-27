УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6812 відвідувачів онлайн
Новини
729 5

Війська РФ не контролюють Зарічне на Донеччині, - 63 ОМБр

Зарічне Донецька область

Росіяни хоч і фізично перебувають у Зарічному Донецької області на лиманському напрямку, однак не контролюють його.

Про це заявив речник 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Ростислав Ящишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, тривалий час війська РФ використовують тактику інфільтрації (просочування).

"Російські солдати намагаються "залізти" до наших позицій в тил і десь заховатися: чи під деревами, чи під кущем, чи в підвалі десь. Вони йдуть групами, зокрема чисельністю до п'яти людей", - пояснив речник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 63-ї ОМБр знищили десяток окупантів у маскувальних накидках під Лиманом на Донеччині. ВIДЕО

За його словами, більшу частину цих окупантів знищують українські дрони, інші росіяни чекають на підкріплення та провізію.

Ящишин додав, що не можна нині говорити про повне захоплення військами РФ Зарічного, оскільки в цьому населеному пункті досі перебувають українські підрозділи, які безперервно вогнем атакують піхотні групи РФ.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Раніше у Генштабі повідомляли, що воїни 425 штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль село Зарічне.

Автор: 

Донецька область (9683) 63 ОМБр (124) Краматорський район (729) Зарічне (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Х. зрозуміти, що він меле...
показати весь коментар
27.09.2025 13:40 Відповісти
как пагодка в масквє, підор? Все, що ви можете знайти від Тернів до того ж Зарічного - гнилі скелети ваших пахомів. Ми їх не ховали.
показати весь коментар
27.09.2025 13:46 Відповісти
Кацапи нічого не контролюють. Просто заходять в Зарічне і ховаються в підвалах і в кущах. А ЗСУ все контролюють, але не завжди можуть їх знайти. Якось так.
показати весь коментар
27.09.2025 13:48 Відповісти
А ондрєй мороз навіть свій мозок не контролює,бідолашне чмо воно.
показати весь коментар
27.09.2025 14:07 Відповісти
Спикеры все узнают из первых рук(начштаба бригады), так шо так и есть.
показати весь коментар
27.09.2025 13:58 Відповісти
 
 