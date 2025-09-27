РУС
Новости
457 13

Турция создает дорожные карты для достижения мира в Украине, - Эрдоган

президент Турции Эрдоган

Развязанная Россией война в Украине вызывает глобальные потери и должна быть остановлена. Турция готова и далее прилагать усилия ради справедливого мира.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время общения с журналистами после визита в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Войны, конфликты и напряженность стоят миру людей, времени и ресурсов. Давайте рассмотрим войну между Украиной и Россией. Вы думаете, что только эти две страны несут потери? Это процесс, который заставляет терять всех. Такова война", - сказал президент Эрдоган.

По его словам, Турция создает дорожные карты для достижения мира и прилагает соответствующие усилия в этом направлении.

"Достигнутые нами результаты показывают, что наши усилия - не напрасны. Черноморский зерновой коридор, обмен пленными и стамбульские переговоры - это лишь некоторые из этих результатов. Как Турция, мы будем продолжать нашу борьбу, пока не остановится кровопролитие", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер выразил надежду на окончание войны и установление справедливого мира.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция будет продолжать прилагать усилия для прекращения огня в Украине.

Турция (3545) Эрдоган Реджеп Тайип (952) война в Украине (6312)
Топ комментарии
+4
теж хоче шНобеля ?
27.09.2025 15:35 Ответить
+2
"Чорноморський зерновий коридор,
- він , взагалі то , з'явився після того , як ЗСУ , фактично , виперли ЧФРФ з Криму до Новоросійська ... турки там , практично , ні до чого
27.09.2025 15:38 Ответить
+1
Ніц у нього не вийде
27.09.2025 15:38 Ответить
"Чорноморський зерновий коридор,
До речі:
Повідомляють, що через серйозні технічні проблеми з паливною системою і не лише у рашистської АПЛ "Новороссийск" класу "Кило" вона терпить лихо й змушена перебувати на водній поверхні. Тому її вчора помітили в районі Гібралтарської протоки.

https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small
27.09.2025 15:55 Ответить
Про подробиці даної події - тут.
27.09.2025 16:00 Ответить
Досягнуті нами результати показують, що наші зусилля не марні. це і погоджена з рашистом окупація Українського Криму і погоджена з турками війна .розпочата рашистом у 22 році і торгівля з рашистами краденим українським зерно з окупованих українських територій і газовий інтерес з куйлом ,як і не закриття повітрянного простору Турції для рашистських "звіздольотів" не кажучи про мізерну війскову допомогу Україні у війні з рашистом.Без вигоди для себе і для куйла.турок нічого доброго для України не придумає
27.09.2025 15:42 Ответить
І це все робить провідна країна НАТО ...
27.09.2025 15:53 Ответить
Не беруть вас роки.
Все так же кацапіруєте, дядя.
А от джамала і ахмета видалили, кацапня своїх не кидає 🤣
27.09.2025 16:07 Ответить
ти б кращє досвідом своїх пілотів поділився, а не карти картапнячів
27.09.2025 15:47 Ответить
Всі тузи? Чи козирі?

Чи аби тільки позвиздіть на тлі торгівлі з пітарашкою?
27.09.2025 15:49 Ответить
Збивати кацальоти !!
27.09.2025 15:49 Ответить
Та все карты у Лукашенко он привёз их, щас покажет...
27.09.2025 15:49 Ответить
Ще один даун зі своїми картами... Ото і сам іди туди по своїм картам, доганяй двох попередніків яких вже послали
27.09.2025 16:14 Ответить
 
 