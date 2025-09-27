Турция создает дорожные карты для достижения мира в Украине, - Эрдоган
Развязанная Россией война в Украине вызывает глобальные потери и должна быть остановлена. Турция готова и далее прилагать усилия ради справедливого мира.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время общения с журналистами после визита в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Войны, конфликты и напряженность стоят миру людей, времени и ресурсов. Давайте рассмотрим войну между Украиной и Россией. Вы думаете, что только эти две страны несут потери? Это процесс, который заставляет терять всех. Такова война", - сказал президент Эрдоган.
По его словам, Турция создает дорожные карты для достижения мира и прилагает соответствующие усилия в этом направлении.
"Достигнутые нами результаты показывают, что наши усилия - не напрасны. Черноморский зерновой коридор, обмен пленными и стамбульские переговоры - это лишь некоторые из этих результатов. Как Турция, мы будем продолжать нашу борьбу, пока не остановится кровопролитие", - подчеркнул Эрдоган.
Турецкий лидер выразил надежду на окончание войны и установление справедливого мира.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция будет продолжать прилагать усилия для прекращения огня в Украине.
- він , взагалі то , з'явився після того , як ЗСУ , фактично , виперли ЧФРФ з Криму до Новоросійська ... турки там , практично , ні до чого
Повідомляють, що через серйозні технічні проблеми з паливною системою і не лише у рашистської АПЛ "Новороссийск" класу "Кило" вона терпить лихо й змушена перебувати на водній поверхні. Тому її вчора помітили в районі Гібралтарської протоки.
https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small
Все так же кацапіруєте, дядя.
А от джамала і ахмета видалили, кацапня своїх не кидає 🤣
Чи аби тільки позвиздіть на тлі торгівлі з пітарашкою?