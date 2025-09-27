Турция создает дорожные карты для достижения мира в Украине, - Эрдоган

Развязанная Россией война в Украине вызывает глобальные потери и должна быть остановлена. Турция готова и далее прилагать усилия ради справедливого мира.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время общения с журналистами после визита в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Войны, конфликты и напряженность стоят миру людей, времени и ресурсов. Давайте рассмотрим войну между Украиной и Россией. Вы думаете, что только эти две страны несут потери? Это процесс, который заставляет терять всех. Такова война", - сказал президент Эрдоган.

По его словам, Турция создает дорожные карты для достижения мира и прилагает соответствующие усилия в этом направлении.

"Достигнутые нами результаты показывают, что наши усилия - не напрасны. Черноморский зерновой коридор, обмен пленными и стамбульские переговоры - это лишь некоторые из этих результатов. Как Турция, мы будем продолжать нашу борьбу, пока не остановится кровопролитие", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер выразил надежду на окончание войны и установление справедливого мира.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция будет продолжать прилагать усилия для прекращения огня в Украине.