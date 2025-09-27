Туреччина створює дорожні карти для досягнення миру в Україні, - Ердоган
Розв'язана Росією війна в Україні спричиняє глобальні втрати та має бути припинена. Туреччина готова і надалі докладати зусиль заради справедливого миру.
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав під час спілкування з журналістами після візиту в США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Війни, конфлікти та напруженість вартують світові людей, часу та ресурсів. Давайте розглянемо війну між Україною та Росією. Ви думаєте, що тільки ці дві країни зазнають втрат? Це процес, який змушує втрачати всіх. Такою є війна", - сказав президент Ердоган.
За його словами, Туреччина створює дорожні карти для досягнення миру та докладає відповідних зусиль у цьому напрямку.
"Досягнуті нами результати показують, що наші зусилля не марні. Чорноморський зерновий коридор, обмін полоненими та стамбульські переговори - це лише деякі з цих результатів. Як Туреччина, ми продовжуватимемо нашу боротьбу, доки не припиниться кровопролиття", - наголосив Ердоган.
Турецький лідер висловив сподівання на закінчення війни та встановлення справедливого миру.
Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню в Україні.
- він , взагалі то , з'явився після того , як ЗСУ , фактично , виперли ЧФРФ з Криму до Новоросійська ... турки там , практично , ні до чого
Повідомляють, що через серйозні технічні проблеми з паливною системою і не лише у рашистської АПЛ "Новороссийск" класу "Кило" вона терпить лихо й змушена перебувати на водній поверхні. Тому її вчора помітили в районі Гібралтарської протоки.
Все так же кацапіруєте, дядя.
А от джамала і ахмета видалили, кацапня своїх не кидає 🤣
Чи аби тільки позвиздіть на тлі торгівлі з пітарашкою?