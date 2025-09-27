УКР
Туреччина створює дорожні карти для досягнення миру в Україні, - Ердоган

президент Туреччини Ердоган

Розв'язана Росією війна в Україні спричиняє глобальні втрати та має бути припинена. Туреччина готова і надалі докладати зусиль заради справедливого миру.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав під час спілкування з журналістами після візиту в США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війни, конфлікти та напруженість вартують світові людей, часу та ресурсів. Давайте розглянемо війну між Україною та Росією. Ви думаєте, що тільки ці дві країни зазнають втрат? Це процес, який змушує втрачати всіх. Такою є війна", - сказав президент Ердоган.

За його словами, Туреччина створює дорожні карти для досягнення миру та докладає відповідних зусиль у цьому напрямку.

Також читайте: Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, - Ердоган

"Досягнуті нами результати показують, що наші зусилля не марні. Чорноморський зерновий коридор, обмін полоненими та стамбульські переговори - це лише деякі з цих результатів. Як Туреччина, ми продовжуватимемо нашу боротьбу, доки не припиниться кровопролиття", - наголосив Ердоган.

Турецький лідер висловив сподівання на закінчення війни та встановлення справедливого миру.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню в Україні.

Автор: 

Туреччина (3687) Ердоган Реджеп Таїп (987) війна в Україні (6361)
Топ коментарі
+4
теж хоче шНобеля ?
показати весь коментар
27.09.2025 15:35 Відповісти
+4
"Чорноморський зерновий коридор, Джерело: https://censor.net/ua/n3576510
- він , взагалі то , з'явився після того , як ЗСУ , фактично , виперли ЧФРФ з Криму до Новоросійська ... турки там , практично , ні до чого
показати весь коментар
27.09.2025 15:38 Відповісти
+1
Ніц у нього не вийде
показати весь коментар
27.09.2025 15:38 Відповісти
До речі:
Повідомляють, що через серйозні технічні проблеми з паливною системою і не лише у рашистської АПЛ "Новороссийск" класу "Кило" вона терпить лихо й змушена перебувати на водній поверхні. Тому її вчора помітили в районі Гібралтарської протоки.

https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G12U2wsWIAAohA0?format=jpg&name=small
показати весь коментар
27.09.2025 15:55 Відповісти
Про подробиці даної події - тут.
показати весь коментар
27.09.2025 16:00 Відповісти
Досягнуті нами результати показують, що наші зусилля не марні. це і погоджена з рашистом окупація Українського Криму і погоджена з турками війна .розпочата рашистом у 22 році і торгівля з рашистами краденим українським зерно з окупованих українських територій і газовий інтерес з куйлом ,як і не закриття повітрянного простору Турції для рашистських "звіздольотів" не кажучи про мізерну війскову допомогу Україні у війні з рашистом.Без вигоди для себе і для куйла.турок нічого доброго для України не придумає
показати весь коментар
27.09.2025 15:42 Відповісти
І це все робить провідна країна НАТО ...
показати весь коментар
27.09.2025 15:53 Відповісти
Не беруть вас роки.
Все так же кацапіруєте, дядя.
А от джамала і ахмета видалили, кацапня своїх не кидає 🤣
показати весь коментар
27.09.2025 16:07 Відповісти
щоб на...ати українському народу в кишені, є багато країн НАТО
показати весь коментар
27.09.2025 16:52 Відповісти
ти б кращє досвідом своїх пілотів поділився, а не карти картапнячів
показати весь коментар
27.09.2025 15:47 Відповісти
Досвід пілотів тут нідо чого . просто в керівництва країни повинна бути воля захищати свою державу та яйця.
показати весь коментар
27.09.2025 16:23 Відповісти
це була алегорія
"Алегорія - це художній прийом, що полягає в уособленні абстрактних понять або узагальнених ідей за допомогою конкретних художніх образів чи явищ, а також у прихованні реальних осіб, явищ чи предметів під цими образами. По суті, це іносказання, де одна річ або особа використовується для представлення іншої, яка не може бути виражена безпосередньо. "
показати весь коментар
27.09.2025 16:28 Відповісти
Всі тузи? Чи козирі?

Чи аби тільки позвиздіть на тлі торгівлі з пітарашкою?
показати весь коментар
27.09.2025 15:49 Відповісти
Збивати кацальоти !!
показати весь коментар
27.09.2025 15:49 Відповісти
Та все карты у Лукашенко он привёз их, щас покажет...
показати весь коментар
27.09.2025 15:49 Відповісти
Ще один даун зі своїми картами... Ото і сам іди туди по своїм картам, доганяй двох попередніків яких вже послали
показати весь коментар
27.09.2025 16:14 Відповісти
Da , da , s chetirioh staron .....🤣 Naverna usati Bulbofiurer risoval .
показати весь коментар
27.09.2025 16:41 Відповісти
 
 