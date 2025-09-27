Зеленский заслушал доклад Сибиги: Есть хорошие сигналы по использованию замороженных активов РФ, расширяем оборонное производство

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о работе на Генеральной Ассамблее ООН, проведенных встречах и договоренностях.

По словам Зеленского, был достигнут рекордный уровень участия лидеров и представителей государств и международных организаций в мероприятиях, которые были организованы Украиной или касались задач, важных для Украины.

"Состоялось специальное заседание Совета Безопасности ООН, впервые на глобальном уровне провели саммит Крымской платформы, рекордное представительство мира было и на нашем саммите Коалиции за возвращение украинских детей, которые были похищены Россией. На разных уровнях состоялись более 40 форматов встреч с партнерами - самый высокий уровень, уровень МИД, команды правительства, Офиса, секретаря СНБО Украины", - напоминает глава государства.

Он также отметил, что поручил как можно быстрее реализовать все договоренности по пакетам поддержки для Украины.

"Максимально оперативно выполним и договоренности, которые были достигнуты на встрече с Президентом Трампом и его командой - очень продуктивная встреча", - добавил Зеленский.

Состоится расширение программы PURL благодаря партнерам в Европе, и эта программа уже увеличивает возможности нашей армии.

"Есть хорошие сигналы от партнеров по использованию замороженных российских активов для защиты и восстановления Украины. Работаем для расширения нашего оборонного производства и начала управляемого экспорта украинского оружия: была достигнута еще одна договоренность по этому поводу, и уже продолжается наша работа с четырьмя странами для открытия наших экспортных платформ. Мы восстановили дипломатические отношения с Сирией и продолжаем работать на двустороннем уровне ради безопасности и развития наших стран.

Ценим, что в важных для Украины форматах встреч и переговоров были представлены все континенты и есть действительно глобальное понимание, что единственным препятствием для окончания войны остается Россия, а значит, давление на Россию нужно. Новое давление на Россию будет. Спасибо всем, кто помогает!", - резюмировал глава государства.

