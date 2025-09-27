Зеленський заслухав доповідь Сибіги: Є хороші сигнали щодо використання заморожених активів РФ, розширюємо оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи на Генеральній Асамблеї ООН, проведених зустрічей та домовленостей.

За словами Зеленського, був досягнутий рекордний рівень участі лідерів і представників держав та міжнародних організацій у заходах, які були організовані Україною або стосувалися завдань, що важливі для України.

"Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, уперше на глобальному рівні провели саміт Кримської платформи, рекордне представництво світу було й на нашому саміті Коаліції за повернення українських дітей, які були викрадені Росією. На різних рівнях відбулись більше ніж 40 форматів зустрічей з партнерами - найвищий рівень, рівень МЗС, команди уряду, Офісу, секретаря РНБО України", - нагадує глава держави.

Він також зазначив, що доручив якнайшвидше реалізувати всі домовленості щодо пакетів підтримки для України.

"Максимально оперативно виконаємо і домовленості, які були досягнуті на зустрічі з Президентом Трампом і його командою - дуже продуктивна зустріч", - додав Зеленський.

Відбудеться розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі, і ця програма вже збільшує можливості нашої армії.

"Є хороші сигнали від партнерів щодо використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України. Працюємо для розширення нашого оборонного виробництва і початку керованого експорту української зброї: була досягнута ще одна домовленість щодо цього, і вже триває наша робота з чотирма країнами для відкриття наших експортних платформ. Ми відновили дипломатичні відносини із Сирією і продовжуємо працювати на двосторонньому рівні заради безпеки й розвитку наших країн.

Цінуємо, що у важливих для України форматах зустрічей і перемовин були представлені всі континенти і є дійсно глобальне розуміння, що єдиною перешкодою для закінчення війни залишається Росія, а отже, тиск на Росію потрібен. Новий тиск на Росію буде. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмував глава держави.

Раніше Сибіга зазначав, що Зеленський і Трамп обговорювали зняття обмежень на постачання зброї Україні.