В Норвегии дроны в течение двух часов летали над военной базой

В Норвегии над военной авиабазой Эрланд пролетали беспилотники. Дроны летали над авиабазой в течение двух часов, а затем исчезли.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на норвежский вещатель NRK, информирует Цензор.НЕТ.

"Наблюдения были сделаны как собственным персоналом Вооруженных сил, так и полицейскими в субботу, 27 сентября, утром", - сообщил офицер полиции Маттис Гамборг.

Ранее сообщалось, что вечером 22 сентября из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу. Также БпЛА заметили в Осло. Впоследствии стало известно, что дронами, которые парализовали аэропорт Дании, руководил опытный оператор.

