РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7991 посетитель онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
887 25

В Норвегии дроны в течение двух часов летали над военной базой

дрони

В Норвегии над военной авиабазой Эрланд пролетали беспилотники. Дроны летали над авиабазой в течение двух часов, а затем исчезли.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на норвежский вещатель NRK, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Наблюдения были сделаны как собственным персоналом Вооруженных сил, так и полицейскими в субботу, 27 сентября, утром", - сообщил офицер полиции Маттис Гамборг.

Ранее сообщалось, что вечером 22 сентября из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу. Также БпЛА заметили в Осло. Впоследствии стало известно, что дронами, которые парализовали аэропорт Дании, руководил опытный оператор.

Читайте также: Из-за дрона главный аэропорт Нидерландов закрывал взлетную полосу, - СМИ

Автор: 

Норвегия (747) дроны (4835)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Стоит признать - путин устроил для Запада
Целое шоу !
Запад в этом путинском шоу
Исполняет роль НЕМЕЦКОЙ ПОРНОАКТРИСЫ
Которая принимает от путина - с любой стороны ....
показать весь комментарий
27.09.2025 20:56 Ответить
+6
Дрони літали над авіабазою впродовж двох годин, а потім зникли. Джерело: https://censor.net/ua/n3576544
- а норвежці , впродовж цього часу , що робили - вухами хлопали ?
показать весь комментарий
27.09.2025 20:53 Ответить
+5
Невже на авіабазі немає ППО, здатної приземлити невідомі дрони, які літають над авіабазою впродовж двох годин? Невже не знайшлося жодного ПЗРК чи ЗРК для обстрілу тих дронів?
Таке враження, що військово-політичне керівництво країни паралізоване.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дрони літали над авіабазою впродовж двох годин, а потім зникли. Джерело: https://censor.net/ua/n3576544
- а норвежці , впродовж цього часу , що робили - вухами хлопали ?
показать весь комментарий
27.09.2025 20:53 Ответить
Стоит признать - путин устроил для Запада
Целое шоу !
Запад в этом путинском шоу
Исполняет роль НЕМЕЦКОЙ ПОРНОАКТРИСЫ
Которая принимает от путина - с любой стороны ....
показать весь комментарий
27.09.2025 20:56 Ответить
"Падаючого - підштовхни ..." (Ніцше)
показать весь комментарий
27.09.2025 21:01 Ответить
ага, жанр бдсм, доня с вольдемаром - верхние
показать весь комментарий
27.09.2025 21:08 Ответить
Aвіабаза Ерланд, є центральною базою винищувачів F-35 у Норвегії.
показать весь комментарий
27.09.2025 20:57 Ответить
Ну політали собі дрони. Головне - не провокувати, а то ще "ескалація" буде...
показать весь комментарий
27.09.2025 20:59 Ответить
А чого за дві години не заІПашили?
показать весь комментарий
27.09.2025 21:00 Ответить
Как это зае@ашить? А проконсультироваться? А проголосовать? А не дать себя втянуть? А не пойти на поводу? А не поддаться на провокацию?
показать весь комментарий
27.09.2025 21:16 Ответить
Орбан з фіцо-недострєльонний, не дають згоди на протидію ******, як у 2014 році, тиМошенниця вищала, незаводіть танків, щоб жоден не вийшов!!! Українці пам'ятають, всіх, з 2014 року!!
показать весь комментарий
27.09.2025 21:25 Ответить
Невже на авіабазі немає ППО, здатної приземлити невідомі дрони, які літають над авіабазою впродовж двох годин? Невже не знайшлося жодного ПЗРК чи ЗРК для обстрілу тих дронів?
Таке враження, що військово-політичне керівництво країни паралізоване.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:00 Ответить
Вони вже 4-ий рік повномасштабної війни в Європі паралізовані.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:03 Ответить
Я не думаю, що там літало щось типу орлана/зали, які літають на великій висоті... Скоріш за все, якийсь квадрокоптер, який можна було збити з кулемета.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:08 Ответить
Дві години поспіль простий квадрокоптер не літає, не вистачить заряду батареї.
Хіба що літала зграя, а склад бортів замінявся на борти із свіжими батареями.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:18 Ответить
ПЗРК на малий електричний мультикоптер не наводиться.
Ракета ЗРК при любому розкладі наведе більше шороху ніж той коптер при самих песимістичних сценаріях.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:25 Ответить
Часом,не угорські,слугу би спитали
показать весь комментарий
27.09.2025 21:02 Ответить
збивати неможна- путлер нападе
показать весь комментарий
27.09.2025 21:08 Ответить
Незабаром дрони залетять в спальні чиновників... нема слів...
показать весь комментарий
27.09.2025 21:09 Ответить
Ото новина.. Дрон можна купити в "любом воєнтор.. ее магазіне.."
показать весь комментарий
27.09.2025 21:12 Ответить
"дві години тривав зліт з норвезької авіабази одного натовського винищувача"
показать весь комментарий
27.09.2025 21:13 Ответить
Готували дельтопланериста угорського, з палицею??
показать весь комментарий
27.09.2025 21:26 Ответить
***** зараз там у себе в бункері шерсть на жопі рве, що в лютому 2022 не на тих напав!
показать весь комментарий
27.09.2025 21:15 Ответить
Хай випишуть у нас дідуся-мисливця з дробовиком.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:16 Ответить
Багата Європа з її технологіями не може збити копієчний безпілотник.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:16 Ответить
....а база закрила очі і вуха,і думала що її не бачать)))
показать весь комментарий
27.09.2025 21:18 Ответить
 
 