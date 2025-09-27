В Норвегии дроны в течение двух часов летали над военной базой
В Норвегии над военной авиабазой Эрланд пролетали беспилотники. Дроны летали над авиабазой в течение двух часов, а затем исчезли.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на норвежский вещатель NRK, информирует Цензор.НЕТ.
"Наблюдения были сделаны как собственным персоналом Вооруженных сил, так и полицейскими в субботу, 27 сентября, утром", - сообщил офицер полиции Маттис Гамборг.
Ранее сообщалось, что вечером 22 сентября из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу. Также БпЛА заметили в Осло. Впоследствии стало известно, что дронами, которые парализовали аэропорт Дании, руководил опытный оператор.
- а норвежці , впродовж цього часу , що робили - вухами хлопали ?
Целое шоу !
Запад в этом путинском шоу
Исполняет роль НЕМЕЦКОЙ ПОРНОАКТРИСЫ
Которая принимает от путина - с любой стороны ....
Таке враження, що військово-політичне керівництво країни паралізоване.
Хіба що літала зграя, а склад бортів замінявся на борти із свіжими батареями.
Ракета ЗРК при любому розкладі наведе більше шороху ніж той коптер при самих песимістичних сценаріях.