У Норвегії дрони впродовж двох годин літали над військовою базою

дрони

У Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Дрони літали над авіабазою впродовж двох годин, а потім зникли.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на норвезький мовник NRK, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостереження були зроблені як власним персоналом Збройних сил, так і поліцейськими в суботу, 27 вересня, вранці", - повідомив офіцер поліції Маттіс Гамборг.

Раніше повідомлялося, що ввечері 22 вересня через дрони аеропорт Копенгагена призупинив роботу. Також БпЛА помітили в Осло. Згодом стало відомо, що дронами, які паралізували аеропорт Данії, керував досвідчений оператор.

+9
Стоит признать - путин устроил для Запада
Целое шоу !
Запад в этом путинском шоу
Исполняет роль НЕМЕЦКОЙ ПОРНОАКТРИСЫ
Которая принимает от путина - с любой стороны ....
27.09.2025 20:56 Відповісти
+8
Невже на авіабазі немає ППО, здатної приземлити невідомі дрони, які літають над авіабазою впродовж двох годин? Невже не знайшлося жодного ПЗРК чи ЗРК для обстрілу тих дронів?
Таке враження, що військово-політичне керівництво країни паралізоване.
27.09.2025 21:00 Відповісти
+7
Дрони літали над авіабазою впродовж двох годин, а потім зникли. Джерело: https://censor.net/ua/n3576544
- а норвежці , впродовж цього часу , що робили - вухами хлопали ?
27.09.2025 20:53 Відповісти
"Падаючого - підштовхни ..." (Ніцше)
27.09.2025 21:01 Відповісти
Aвіабаза Ерланд, є центральною базою винищувачів F-35 у Норвегії.
27.09.2025 20:57 Відповісти
Ну політали собі дрони. Головне - не провокувати, а то ще "ескалація" буде...
27.09.2025 20:59 Відповісти
А чого за дві години не заІПашили?
27.09.2025 21:00 Відповісти
Как это зае@ашить? А проконсультироваться? А проголосовать? А не дать себя втянуть? А не пойти на поводу? А не поддаться на провокацию?
27.09.2025 21:16 Відповісти
Орбан з фіцо-недострєльонний, не дають згоди на протидію ******, як у 2014 році, тиМошенниця вищала, незаводіть танків, щоб жоден не вийшов!!! Українці пам'ятають, всіх, з 2014 року!!
27.09.2025 21:25 Відповісти
Ааааааааа...
27.09.2025 21:41 Відповісти
Невже на авіабазі немає ППО, здатної приземлити невідомі дрони, які літають над авіабазою впродовж двох годин? Невже не знайшлося жодного ПЗРК чи ЗРК для обстрілу тих дронів?
Таке враження, що військово-політичне керівництво країни паралізоване.
27.09.2025 21:00 Відповісти
Вони вже 4-ий рік повномасштабної війни в Європі паралізовані.
27.09.2025 21:03 Відповісти
Я не думаю, що там літало щось типу орлана/зали, які літають на великій висоті... Скоріш за все, якийсь квадрокоптер, який можна було збити з кулемета.
27.09.2025 21:08 Відповісти
Дві години поспіль простий квадрокоптер не літає, не вистачить заряду батареї.
Хіба що літала зграя, а склад бортів замінявся на борти із свіжими батареями.
27.09.2025 21:18 Відповісти
ну так, "крилам" там нема звідки летіти. Це "місцеві" коптери.
27.09.2025 22:11 Відповісти
ПЗРК на малий електричний мультикоптер не наводиться.
Ракета ЗРК при любому розкладі наведе більше шороху ніж той коптер при самих песимістичних сценаріях.
27.09.2025 21:25 Відповісти
Спробуйте Stinger RMP Block I, оснащений покращеною інфрачервоною головкою самонаведення, з підвищеною чутливістю до слабких теплових сигнатур.
Електричні квадрокоптери, такі як Mavic, мають слабкий ІЧ-слід через низьке тепловиділення двигунів Однак оновлення Block I (з 1995 р., модернізації 2020-х) дозволяють виявляти "холодні" цілі, включаючи БПЛА, на відстані до 4-5 км у ясних умовах.
27.09.2025 21:40 Відповісти
Холодний це 500 кВт крилатої ракети. Порівняно з мегаватами реактивного літака. А не кілька ватт Мавіка. Самі спробуйте. Я не для того на фізичному факультеті вчився щоб херней маятися.
27.09.2025 22:13 Відповісти
Часом,не угорські,слугу би спитали
27.09.2025 21:02 Відповісти
збивати неможна- путлер нападе
27.09.2025 21:08 Відповісти
Незабаром дрони залетять в спальні чиновників... нема слів...
27.09.2025 21:09 Відповісти
Вони вже прилетіли дрони-фаллоси в толерастні сраки
27.09.2025 21:32 Відповісти
Ото новина.. Дрон можна купити в "любом воєнтор.. ее магазіне.."
27.09.2025 21:12 Відповісти
"дві години тривав зліт з норвезької авіабази одного натовського винищувача"
27.09.2025 21:13 Відповісти
Готували дельтопланериста угорського, з палицею??
27.09.2025 21:26 Відповісти
***** зараз там у себе в бункері шерсть на жопі рве, що в лютому 2022 не на тих напав!
27.09.2025 21:15 Відповісти
Хай випишуть у нас дідуся-мисливця з дробовиком.
27.09.2025 21:16 Відповісти
Багата Європа з її технологіями не може збити копієчний безпілотник.
27.09.2025 21:16 Відповісти
....а база закрила очі і вуха,і думала що її не бачать)))
27.09.2025 21:18 Відповісти
там кораблі РФ місяцями на якорях поряд у Балтиці стоять - й запускають дрони, розвідують й підводні мережі зв"язку також... Й це вже не рік... Й НАТО про це знало ...
27.09.2025 21:44 Відповісти
Шизики они все. Как по команде. Европейские клоуны.
27.09.2025 21:54 Відповісти
а військові на плацу махали руками?
27.09.2025 22:03 Відповісти
 
 