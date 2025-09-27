1 530 33
У Норвегії дрони впродовж двох годин літали над військовою базою
У Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Дрони літали над авіабазою впродовж двох годин, а потім зникли.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на норвезький мовник NRK, інформує Цензор.НЕТ.
"Спостереження були зроблені як власним персоналом Збройних сил, так і поліцейськими в суботу, 27 вересня, вранці", - повідомив офіцер поліції Маттіс Гамборг.
Раніше повідомлялося, що ввечері 22 вересня через дрони аеропорт Копенгагена призупинив роботу. Також БпЛА помітили в Осло. Згодом стало відомо, що дронами, які паралізували аеропорт Данії, керував досвідчений оператор.
Топ коментарі
+9 Галина Боброва #582785
показати весь коментар27.09.2025 20:56 Відповісти Посилання
+8 Mykola Blogger
показати весь коментар27.09.2025 21:00 Відповісти Посилання
+7 NNN
показати весь коментар27.09.2025 20:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- а норвежці , впродовж цього часу , що робили - вухами хлопали ?
Целое шоу !
Запад в этом путинском шоу
Исполняет роль НЕМЕЦКОЙ ПОРНОАКТРИСЫ
Которая принимает от путина - с любой стороны ....
Таке враження, що військово-політичне керівництво країни паралізоване.
Хіба що літала зграя, а склад бортів замінявся на борти із свіжими батареями.
Ракета ЗРК при любому розкладі наведе більше шороху ніж той коптер при самих песимістичних сценаріях.
Електричні квадрокоптери, такі як Mavic, мають слабкий ІЧ-слід через низьке тепловиділення двигунів Однак оновлення Block I (з 1995 р., модернізації 2020-х) дозволяють виявляти "холодні" цілі, включаючи БПЛА, на відстані до 4-5 км у ясних умовах.