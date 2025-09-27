У Норвегії дрони впродовж двох годин літали над військовою базою

У Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Дрони літали над авіабазою впродовж двох годин, а потім зникли.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на норвезький мовник NRK, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостереження були зроблені як власним персоналом Збройних сил, так і поліцейськими в суботу, 27 вересня, вранці", - повідомив офіцер поліції Маттіс Гамборг.

Раніше повідомлялося, що ввечері 22 вересня через дрони аеропорт Копенгагена призупинив роботу. Також БпЛА помітили в Осло. Згодом стало відомо, що дронами, які паралізували аеропорт Данії, керував досвідчений оператор.

