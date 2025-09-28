До 42 возросло количество пострадавших в результате обстрела Запорожской области

Фото: Іван Федоров, начальник ОВА

До 42 человек увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки российских войск по Запорожской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ОГА Иван Федоров.

"Увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара", - написал он в телеграмме.

Читайте также: Работники запорожского детдома "Солнышко" не эвакуировались вместе с детьми и более 3 лет получали зарплату и премию, - СМИ

По словам Федорова, уже 42 человека обратились за медицинской помощью.

Как сообщалось ранее, ночью и около пяти утра 28 сентября 2025 года армия РФ нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья.

Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, также повреждены частные домовладения и другие объекты. В результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья.

Также смотрите: Патрульные помогают пострадавшим после российского ночного обстрела в Запорожье. ВИДЕО

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!