До 42 возросло количество пострадавших в результате обстрела Запорожской области
До 42 человек увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки российских войск по Запорожской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ОГА Иван Федоров.
"Увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара", - написал он в телеграмме.
По словам Федорова, уже 42 человека обратились за медицинской помощью.
Как сообщалось ранее, ночью и около пяти утра 28 сентября 2025 года армия РФ нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья.
Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, также повреждены частные домовладения и другие объекты. В результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья.
Oleksandr Valovyi
