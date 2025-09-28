До 42 зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу Запорізької області
До 42 людей збільшилася кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських військ по Запорізькій області. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова ОВА Іван Федоров.
"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару", – написав він у телеграмі.
За словами Федорова, уже 42 людини звернулися по медичну допомогу.
Як повідомлялося раніше, вночі та близько п’ятої ранку 28 вересня 2025 року армія РФ завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя.
Одна з ракет поцілила біля багатоповерхового будинку, також пошкоджені приватні домоволодіння та інші об’єкти. Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя.
