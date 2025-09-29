ЕС ежемесячно платит России около 1 млрд евро за нефть и газ - The Times
Несмотря на три с половиной года полномасштабной войны, страны ЕС продолжают ежемесячно платить России около 1 млрд евро за нефть и газ. Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, до 2022 года ЕС импортировал из России около 25 млн тонн энергоносителей ежемесячно. "С тех пор объемы упали на девять десятых, но закупки - преимущественно газа - все еще составляли более 1 млрд евро в августе", - говорится в материале.
Крупнейшими покупателями газа за последний год стали Франция, Венгрия, Словакия, Испания и Бельгия. Некоторые страны, например Венгрия и Словакия, продолжают получать нефть по трубопроводу "Дружба" благодаря исключениям из эмбарго.
По словам аналитиков, главная причина - цена: российская нефть в 2024 году была примерно на 20% дешевле альтернативных вариантов.
"Европейские правительства могут утверждать, что поддержка Украины является однозначной. Но на самом деле российская военная машина через глобальные цепи поставок до сих пор тесно связана с Западом", - пишет издание.
Великобритания тоже оставила лазейку: она не покупает напрямую российскую нефть, но импортирует топливо, сделанное из нее в Индии и Турции, - добавляет The Times.
Але після підриву ПОТОКУ стало 20% . Це говорить про те, що поступове заплановане Європою зменшення імпорту було підірване одночасно раптово на 25% .
тому усі ці роки Європа тозила від 20%до 17% на сьогодні.
Іпортери - цих 17 % - Угорщина, Словаччина, Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Греція, Португалія.
Державна компанія SEFE (Sekuring Energy for Europe GmbH) продовжує імпортувати СПГ 3 "Ямал СПГ" до Франції за чинним контрактом. Оскільки санкції ЄС не поширюються на імпорт російського СПГ, немає правових підстав для розірвання або призупинення старих контрактів з російськими постачальниками.
У компанії пояснили, що навіть у разі відмови приймати газ потрібно буде платити за його обсяги, що дозволить постачальникам перепродувати ці обсяги та підтримати російську економіку.
жодного разу не згадують, що припинив постачання російських енергоресурсів Порошенко,
а Зеленський не тільки простив $12 млрд Газпрому, а й дозволив під час війни транзит енергоносіїв рф.
Жодне з цих мас-медіа не обмовилося, що агресор в рік заробляє $8 млрд. на транзиті нафти через Україну.
колись ЄС майже 1 млрд платили ***** в день