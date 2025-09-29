РУС
Новости Лукашенко о Евросоюзе и россиси
ЕС ежемесячно платит России около 1 млрд евро за нефть и газ - The Times

Кремль зарабатывает на ЕС несмотря на войну

Несмотря на три с половиной года полномасштабной войны, страны ЕС продолжают ежемесячно платить России около 1 млрд евро за нефть и газ. Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, до 2022 года ЕС импортировал из России около 25 млн тонн энергоносителей ежемесячно. "С тех пор объемы упали на девять десятых, но закупки - преимущественно газа - все еще составляли более 1 млрд евро в августе", - говорится в материале.

Читайте также: Российские дроны атакуют Европу с танкеров, - Зеленский

Крупнейшими покупателями газа за последний год стали Франция, Венгрия, Словакия, Испания и Бельгия. Некоторые страны, например Венгрия и Словакия, продолжают получать нефть по трубопроводу "Дружба" благодаря исключениям из эмбарго.

По словам аналитиков, главная причина - цена: российская нефть в 2024 году была примерно на 20% дешевле альтернативных вариантов.

"Европейские правительства могут утверждать, что поддержка Украины является однозначной. Но на самом деле российская военная машина через глобальные цепи поставок до сих пор тесно связана с Западом", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль расширяет гибридные атаки против Европы, используя дроны и провокации, - Bloomberg

Великобритания тоже оставила лазейку: она не покупает напрямую российскую нефть, но импортирует топливо, сделанное из нее в Индии и Турции, - добавляет The Times.

Также читайте: Европа должна прекратить импорт российских нефти и газа. Все эти деньги РФ тратит только на войну, - Зеленский

Топ комментарии
+8
А Украина "скромно так" помогает им это делать своим транзитом. Ну и кто после этого идиоты, мы или Европа?
29.09.2025 00:18 Ответить
+1
17 % газу ЄС з Росії , перший квартал 2025 , що набагато менше 45% на час втрогнення рашки.
Але після підриву ПОТОКУ стало 20% . Це говорить про те, що поступове заплановане Європою зменшення імпорту було підірване одночасно раптово на 25% .
тому усі ці роки Європа тозила від 20%до 17% на сьогодні.

Іпортери - цих 17 % - Угорщина, Словаччина, Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Греція, Португалія.
29.09.2025 00:28 Ответить
+1
Франція- найстидобніша з найрішучіших , навіть Італії вже немає серед них.
29.09.2025 00:29 Ответить
"Ямал СПГ" є спільним підприємством компаній "Новатэк" (50,1%), TotalEnergies (20%) Франції, CNPC (20%) Китаю та Фонду Шовкового шляху (9,9%) Китаю.

Державна компанія SEFE (Sekuring Energy for Europe GmbH) продовжує імпортувати СПГ 3 "Ямал СПГ" до Франції за чинним контрактом. Оскільки санкції ЄС не поширюються на імпорт російського СПГ, немає правових підстав для розірвання або призупинення старих контрактів з російськими постачальниками.
У компанії пояснили, що навіть у разі відмови приймати газ потрібно буде платити за його обсяги, що дозволить постачальникам перепродувати ці обсяги та підтримати російську економіку.
29.09.2025 00:41 Ответить
Дебіле, по цю сторону від Вісли ще вчилися горщики ліпити, коли там такі оборудки освоювали.
29.09.2025 01:10 Ответить
Дуже показово, що ЗМІ, які рахують скільки Європа витрачає на російські нафту і газ,

жодного разу не згадують, що припинив постачання російських енергоресурсів Порошенко,

а Зеленський не тільки простив $12 млрд Газпрому, а й дозволив під час війни транзит енергоносіїв рф.

Жодне з цих мас-медіа не обмовилося, що агресор в рік заробляє $8 млрд. на транзиті нафти через Україну.
29.09.2025 07:11 Ответить
За рік ? Це копійки для московії, тож явна тенденція до падіння обсягів.
колись ЄС майже 1 млрд платили ***** в день
29.09.2025 07:54 Ответить
Попри те, що мозок Трампа працює як генератор випадкових фраз, він нещодавно сказав одну дуже влучну - Европа продовжує фінансувати війну проти самої себе....
29.09.2025 08:02 Ответить
Ну так більше нема де взяти, тільки в кацапляндії !!
29.09.2025 08:09 Ответить
 
 