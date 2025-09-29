ЄС щомісяця платить Росії близько 1 млрд євро за нафту та газ - The Times

Попри три з половиною роки повномасштабної війни, країни ЄС і далі щомісяця платять Росії близько 1 млрд євро за нафту та газ. Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, до 2022 року ЄС імпортував із Росії близько 25 млн тонн енергоносіїв щомісяця. "Відтоді обсяги впали на дев'ять десятих, але закупівлі - переважно газу - все ще становили понад 1 млрд євро у серпні", - йдеться у матеріалі.

Найбільшими покупцями газу за останній рік стали Франція, Угорщина, Словаччина, Іспанія та Бельгія. Деякі країни, як-от Угорщина та Словаччина, продовжують отримувати нафту трубопроводом "Дружба" завдяки виняткам з ембарго.

За словами аналітиків, головна причина - ціна: російська нафта у 2024 році була приблизно на 20% дешевшою за альтернативні варіанти.

"Європейські уряди можуть стверджувати, що підтримка України є однозначною. Але насправді російська воєнна машина через глобальні ланцюги постачання й досі тісно пов'язана із Заходом", - пише видання.

Велика Британія теж залишила лазівку: вона не купує напряму російську нафту, але імпортує паливо, зроблене з неї в Індії та Туреччині, - додає The Times.

