ЄС щомісяця платить Росії близько 1 млрд євро за нафту та газ - The Times

Кремль заробляє на ЄС попри війну

Попри три з половиною роки повномасштабної війни, країни ЄС і далі щомісяця платять Росії близько 1 млрд євро за нафту та газ. Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, до 2022 року ЄС імпортував із Росії близько 25 млн тонн енергоносіїв щомісяця. "Відтоді обсяги впали на дев'ять десятих, але закупівлі - переважно газу - все ще становили понад 1 млрд євро у серпні", - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Російські дрони атакують Європу з танкерів, - Зеленський

Найбільшими покупцями газу за останній рік стали Франція, Угорщина, Словаччина, Іспанія та Бельгія. Деякі країни, як-от Угорщина та Словаччина, продовжують отримувати нафту трубопроводом "Дружба" завдяки виняткам з ембарго.

За словами аналітиків, головна причина - ціна: російська нафта у 2024 році була приблизно на 20% дешевшою за альтернативні варіанти.

"Європейські уряди можуть стверджувати, що підтримка України є однозначною. Але насправді російська воєнна машина через глобальні ланцюги постачання й досі тісно пов'язана із Заходом", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль розширює гібридні атаки проти Європи, використовуючи дрони та провокації, - Bloomberg

Велика Британія теж залишила лазівку: вона не купує напряму російську нафту, але імпортує паливо, зроблене з неї в Індії та Туреччині, - додає The Times. 

Також читайте: Європа має припинити імпорт російських нафти й газу. Всі ці гроші РФ витрачає лише на війну, - Зеленський

Європа (2044) росія (68057) торгівля (1412)
Правила форума Рада форумчан
А Украина "скромно так" помогает им это делать своим транзитом. Ну и кто после этого идиоты, мы или Европа?
29.09.2025 00:18 Відповісти
17 % газу ЄС з Росії , перший квартал 2025 , що набагато менше 45% на час втрогнення рашки.
Але після підриву ПОТОКУ стало 20% . Це говорить про те, що поступове заплановане Європою зменшення імпорту було підірване одночасно раптово на 25% .
тому усі ці роки Європа тозила від 20%до 17% на сьогодні.

Іпортери - цих 17 % - Угорщина, Словаччина, Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Греція, Португалія.
29.09.2025 00:28 Відповісти
Франція- найстидобніша з найрішучіших , навіть Італії вже немає серед них.
29.09.2025 00:29 Відповісти
"Ямал СПГ" є спільним підприємством компаній "Новатэк" (50,1%), TotalEnergies (20%) Франції, CNPC (20%) Китаю та Фонду Шовкового шляху (9,9%) Китаю.

Державна компанія SEFE (Sekuring Energy for Europe GmbH) продовжує імпортувати СПГ 3 "Ямал СПГ" до Франції за чинним контрактом. Оскільки санкції ЄС не поширюються на імпорт російського СПГ, немає правових підстав для розірвання або призупинення старих контрактів з російськими постачальниками.
У компанії пояснили, що навіть у разі відмови приймати газ потрібно буде платити за його обсяги, що дозволить постачальникам перепродувати ці обсяги та підтримати російську економіку.
29.09.2025 00:41 Відповісти
Дебіле, по цю сторону від Вісли ще вчилися горщики ліпити, коли там такі оборудки освоювали.
29.09.2025 01:10 Відповісти
 
 