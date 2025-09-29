РУС
Президент Зеленский выступит онлайн на международном форуме по безопасности в Варшаве

Зеленский выступит на Варшавском форуме по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в формате видеообращения на Варшавском форуме по безопасности, который пройдет 29-30 сентября. Его речь откроет дискуссии вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, информирует Цензор.НЕТ.

В мероприятии примут участие около 2,5 тысячи гостей из почти 90 стран, в том числе чиновники, дипломаты и ведущие эксперты. Темами обсуждения станут безопасность Европы, единство союзников по обе стороны Атлантики и ответственность России за агрессию против Украины.

Российские дроны атакуют Европу с танкеров, - Зеленский

Партнером нынешнего форума определена Франция. Во время события будет вручена награда "Рыцарь Свобод 2025". Ее лауреатом станет бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который возглавлял Альянс в 2014-2024 годах.

Параллельно в Варшаве пройдет встреча министров иностранных дел в формате Веймарского треугольника с участием Украины.

Посольство Польши в Киеве повреждено в результате российского обстрела

Автор: 

выступление (111) Зеленский Владимир (22088) Польша (8862)
Краще щоб він виступав офлайн!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 00:47 Ответить
Шматок 💩, який не готувався до війни та повністю провалює все за що не візьметься, в тому числі і безпековий сектор України, своїм виступом відкриє міжнародний безпековий форум у Варшаві.🤦‍♂️
показать весь комментарий
29.09.2025 01:03 Ответить
Не їде щоб не зустрічатися з партнерами га на незручні питання не відповідатм
показать весь комментарий
29.09.2025 06:54 Ответить
Піаніну так видадуть, чи з собою потягне? Мабуть не потягне, бо зручніше тягти з собою реквізт під назвою "велосипед "Україна"!
показать весь комментарий
29.09.2025 07:19 Ответить
Знорву тупі відосики....Нікчемне ляпало . Що дихне то збрехне.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:57 Ответить
Дібіла кусок , знов щось ляпне в наркотичному дурмані .
показать весь комментарий
29.09.2025 08:10 Ответить
 
 