Президент Зеленский выступит онлайн на международном форуме по безопасности в Варшаве
Президент Украины Владимир Зеленский выступит в формате видеообращения на Варшавском форуме по безопасности, который пройдет 29-30 сентября. Его речь откроет дискуссии вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, информирует Цензор.НЕТ.
В мероприятии примут участие около 2,5 тысячи гостей из почти 90 стран, в том числе чиновники, дипломаты и ведущие эксперты. Темами обсуждения станут безопасность Европы, единство союзников по обе стороны Атлантики и ответственность России за агрессию против Украины.
Партнером нынешнего форума определена Франция. Во время события будет вручена награда "Рыцарь Свобод 2025". Ее лауреатом станет бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который возглавлял Альянс в 2014-2024 годах.
Параллельно в Варшаве пройдет встреча министров иностранных дел в формате Веймарского треугольника с участием Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль