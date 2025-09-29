УКР
Зеленський виступить онлайн на міжнародному безпековому форумі у Варшаві

Зеленський виступить на Варшавському форумі з безпеки

Володимир Зеленський виступить у форматі відеозвернення на Варшавському безпековому форумі, який проходитиме 29-30 вересня. Його промова відкриє дискусії разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, інформує Цензор.НЕТ.

У заході візьмуть участь близько 2,5 тисячі гостей із майже 90 країн, зокрема урядовці, дипломати та провідні експерти.Темами обговорення стануть безпека Європи, єдність союзників по обидва боки Атлантики та відповідальність Росії за агресію проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дрони атакують Європу з танкерів, - Зеленський

Партнером цьогорічного форуму визначена Франція. Під час події буде вручена відзнака "Лицар Свобод 2025".  Її лауреатом стане колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який очолював Альянс у 2014–2024 роках.

Паралельно у Варшаві пройде зустріч міністрів закордонних справ у форматі Веймарського трикутника з участю України.

Читайте також: Посольство Польщі в Києві пошкоджене внаслідок російського обстрілу

виступ (82) Зеленський Володимир (25641) Польща (9020)
Краще щоб він виступав офлайн!!!
29.09.2025 00:47 Відповісти
Шматок 💩, який не готувався до війни та повністю провалює все за що не візьметься, в тому числі і безпековий сектор України, своїм виступом відкриє міжнародний безпековий форум у Варшаві.🤦‍♂️
29.09.2025 01:03 Відповісти
 
 