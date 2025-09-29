Зеленський виступить онлайн на міжнародному безпековому форумі у Варшаві

Володимир Зеленський виступить у форматі відеозвернення на Варшавському безпековому форумі, який проходитиме 29-30 вересня. Його промова відкриє дискусії разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, інформує Цензор.НЕТ.

У заході візьмуть участь близько 2,5 тисячі гостей із майже 90 країн, зокрема урядовці, дипломати та провідні експерти.Темами обговорення стануть безпека Європи, єдність союзників по обидва боки Атлантики та відповідальність Росії за агресію проти України.

Партнером цьогорічного форуму визначена Франція. Під час події буде вручена відзнака "Лицар Свобод 2025". Її лауреатом стане колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який очолював Альянс у 2014–2024 роках.

Паралельно у Варшаві пройде зустріч міністрів закордонних справ у форматі Веймарського трикутника з участю України.

