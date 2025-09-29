Парламентские выборы в Молдове: обработано более 90% бюллетеней, лидирует партия Майи Санду PAS
В Молдове обработано более 91% бюллетеней на парламентских выборах. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.
Сейчас лидирует правящая партия президента Майи Санду. Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 46,46% голосов, а пророссийский "Патриотический блок" - 26,74%.
Другие политические силы, в частности "Альтернатива", PPDA и "Наша партия", набирают от 5,6% до 8,6% голосов. Остальные партии получают менее 1% поддержки.
Явка на выборах в Молдове оказалась несколько ниже, чем во время второго тура президентских выборов 2024 года: в прошлом году проголосовали 1 млн 683 тысячи граждан, а в этом году - 1 млн 591 тысяча. ЦИК страны признала выборы в парламент состоявшимися.
Мешканці цієї частини мають молдовські паспорти, але їм доводиться перетинати річку Дністер, щоб проголосувати.
Навіть цікаво стало - яку/які з цих країн вважаєте "прибацаною"?
Сподіваюсь тих, хто вже 3 роки сситься збивати дрони і ракети засрашки, які залітають до них в країну?
Ну, наприклад: слово "рєбята". Це слово на засрашці зараз означає типу "група молодих людей, хлопців та/або дівчат". А історія цього слова така, що воно використовувалось правлячим класом (дворянами/поміщиками) засрашки на протязі 300 років для зазначення груп рабів ("крєпостних", або узагальнено - "підлеглих") - і ні для чого іншого.
Чистити треба Молдованам московитів ******, чемодан, вокзал, ******!!
PAS -> 48.40%
І відсоток за PAS, росте потроху.
Вже не примарною є вірогідність, що PAS самотужки сформує парламентську більшість. Або їй знадобиться буквально 1-2 "тушки". Бо, за відгуками, всі інші партії там - різного ступеню чорти.
https://t.me/rian_ru/319141
Станом на 2:30 Оброблено/підраховано 97,5% дільниць. Результати:
- Блок PAS (М.Санду) - вже 49,32%. Це - 53 місця в парламенті з 101.
- Блок Patriotic (Додон) - 24,72%
- Блок "ALTERNATIVA" - 8,12%. Шрайк їх характеризує так: "зашифрованные ******". Тобто - антиСанду, антиЄС, зашифровані касапи. Очевидно, в парламент проходить.
- Партія PARTIDUL NOSTRU ("Наша партія" Усатого) - 6,25%, але він знижується. Шрайк: "Усатый может поддержать правительство Санду."
- Партія Partidul politic "Democraţia Acasă" ("Демократія вдома") - 5,66% - і також знижується. Шрайк їх називає уніаністами (прихильниками об'єднання з Румунією), але в них особливість: антиЄС, антиСанду, далі характеристика Шрайка "партнеры ****** Симиона (румуна), против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду. Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них."
Обидві ці партії, очевидно, в парламент проходять.
Санду - 54.
Тобто 53/46.
Слабка перевага проєвропейських сил.
Тільки одне тішить: могло бути набагато гірше.
А zeбуїнчиків і кривава війна не навчила викидати zeлене л@йно з хати(
і тих овець з Придністров"я прикрили
а тепер ті проросійські партії спіймати на
фінансуванні з росії
і закрити нахер.
Так потрібно робити по всій Європі.
Ультраправі- це вкид росії,
користуючись демократичними приципами,
рашка хоче розвалювати Європу зсередини
Все, що треба робити - доказувати субсидії з росії,
державну зраду,
хапати на гарячому і запроторювати куди слід.
В Молдові не обрали "монобільшість какой разніци" - тому "договаріваться посєрєдінє" ні з ким не будуть, і швидше за все вступлять в ЄС набагато раніше за різних потужних фантазерів.
Там з нашої війни зробили вірні висновки задовго до 2022 року, а ми чомусь "до сіх пор нє".
Пам'ятаєте "Донбас никто не слышит!"?
Россия «освободила» Донецк и некоторые другие города Донбасса - но не смогла провести жителям воду. Жители жалуются Путину на гуманитарную и экологическую катастрофу.
Еще раньше Россия "освободила" и Крым от воды...
Однак частина населення "освобожденных" територий не визнає своєї участі у "освобождении", своєї вини в тому що сталося...
https://meduza.io/feature/2025/09/26/vodu-dayut-raz-v-tri-dnya-eto-uslovnoe-vremya?fbclid=IwY2xjawNG79pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFLODdLSzRBSGxKbGxQWEthAR5C9KwwJrVy5HlVM3EEPRWYxzXGTfP4wjvL3e7zarA8fZayb-7aHYMzR3hreQ_aem_6ZNtSmBXcuwXK9NqL-YWhA