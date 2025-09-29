РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9384 посетителя онлайн
Новости Парламентские выборы в Молдове
9 195 59

Парламентские выборы в Молдове: обработано более 90% бюллетеней, лидирует партия Майи Санду PAS

Молдова выборы: лидирует партия Санду "PAS"

В Молдове обработано более 91% бюллетеней на парламентских выборах. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

Сейчас лидирует правящая партия президента Майи Санду. Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 46,46% голосов, а пророссийский "Патриотический блок" - 26,74%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Румынии: Москва хочет лишить молдаван права самостоятельно выбирать будущее

Другие политические силы, в частности "Альтернатива", PPDA и "Наша партия", набирают от 5,6% до 8,6% голосов. Остальные партии получают менее 1% поддержки.

Явка на выборах в Молдове оказалась несколько ниже, чем во время второго тура президентских выборов 2024 года: в прошлом году проголосовали 1 млн 683 тысячи граждан, а в этом году - 1 млн 591 тысяча. ЦИК страны признала выборы в парламент состоявшимися.

Читайте также: Россия вербует молдавских священников для пропаганды, - расследование Reuters

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Автор: 

выборы (24796) Молдова (1937) парламент (898)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Якби у нас ватні регіони насолоддувались життям замість того, щоб серити в урни...
показать весь комментарий
29.09.2025 01:27 Ответить
+21
Десь я вже чув про "Яка різниця..." у 2019 році на виборах в Україні і про мерзотників і бариг теж.На кого процюєш?
показать весь комментарий
29.09.2025 05:08 Ответить
+14
Слава Богу!
показать весь комментарий
29.09.2025 01:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати більше.
показать весь комментарий
29.09.2025 01:15 Ответить
Якби у нас ватні регіони насолоддувались життям замість того, щоб серити в урни...
показать весь комментарий
29.09.2025 01:27 Ответить
Молдова має проросійський сепаратистський анклав Придністров'я вздовж кордону з Україною, де присутні російські війська.

Мешканці цієї частини мають молдовські паспорти, але їм доводиться перетинати річку Дністер, щоб проголосувати.
показать весь комментарий
29.09.2025 01:37 Ответить
Bажливим фактором є понад 270 000 виборців, які взяли участь у голосуванні у переважно прозахідній діаспорі.
показать весь комментарий
29.09.2025 01:39 Ответить
Там Гагаузія ще більш ватна ніж Придністров'я. І через Дністер їхати не треба
показать весь комментарий
29.09.2025 02:18 Ответить
А мости чомусь виявилися закритими на ремонт, саме під час виборів.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:24 Ответить
Супер
показать весь комментарий
29.09.2025 01:17 Ответить
Great! At least some good news.
показать весь комментарий
29.09.2025 01:18 Ответить
Слава Богу!
показать весь комментарий
29.09.2025 01:22 Ответить
Фуууух! Якось треба тепер позбавитись від тієї клоаки, того сраного Придністровʼя. Хватить з нас і так прибацаних сусідів навколо
показать весь комментарий
29.09.2025 01:37 Ответить
В Молдови лише 2 сусіди - Румунія та Україна.

Навіть цікаво стало - яку/які з цих країн вважаєте "прибацаною"?

Сподіваюсь тих, хто вже 3 роки сситься збивати дрони і ракети засрашки, які залітають до них в країну?
показать весь комментарий
29.09.2025 01:42 Ответить
Марина про Україну баїть, бо вона українка. Так, Марино?
показать весь комментарий
29.09.2025 04:20 Ответить
Нет,она про ******** Московию,откуда ты родом. Ты в курсе,что ,,пацан,, происходит от еврейского ,,поц,,-,,член,,. Так что ты получается ,,законный член,, ? Или вернее ,, законный х...й,,.😁😁😁
показать весь комментарий
29.09.2025 08:05 Ответить
Та там багато таких прикладів, коли засрашинці тупо не знають, звідки взялися ті слова, якими вони зараз бездумно користуються.

Ну, наприклад: слово "рєбята". Це слово на засрашці зараз означає типу "група молодих людей, хлопців та/або дівчат". А історія цього слова така, що воно використовувалось правлячим класом (дворянами/поміщиками) засрашки на протязі 300 років для зазначення груп рабів ("крєпостних", або узагальнено - "підлеглих") - і ні для чого іншого.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:16 Ответить
І прибацане *придністров'я*. Не треба прикидатись шлангами. Уже доприкидались.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:25 Ответить
Добре, що отакі приблуди95 в Молдові, програли!!!
Чистити треба Молдованам московитів ******, чемодан, вокзал, ******!!
показать весь комментарий
29.09.2025 01:38 Ответить
Оброблено 96%.

PAS -> 48.40%

І відсоток за PAS, росте потроху.

Вже не примарною є вірогідність, що PAS самотужки сформує парламентську більшість. Або їй знадобиться буквально 1-2 "тушки". Бо, за відгуками, всі інші партії там - різного ступеню чорти.
показать весь комментарий
29.09.2025 01:40 Ответить
покращяня сайту не збулося...
показать весь комментарий
29.09.2025 01:45 Ответить
Тим часом Москва заявила про перемогу «опозиції».
показать весь комментарий
29.09.2025 02:04 Ответить
Опозиція перемогла на дільницях у Росії та Придністров'ї.
показать весь комментарий
29.09.2025 02:15 Ответить
і в Гагаузії
показать весь комментарий
29.09.2025 02:20 Ответить
Та, уже, мабуть, і до гагаузів "дійшло", що те "Солнце в небе", яке їм обіцяли їх лідери - "Великая прекрасная Рассия", насправді - "старый долбаный фанарь", у придорожному туалеті...
показать весь комментарий
29.09.2025 02:31 Ответить
не дійшло
https://t.me/rian_ru/319141
показать весь комментарий
29.09.2025 02:39 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 02:18 Ответить
Вибори в Молдові.
Станом на 2:30 Оброблено/підраховано 97,5% дільниць. Результати:
- Блок PAS (М.Санду) - вже 49,32%. Це - 53 місця в парламенті з 101.
- Блок Patriotic (Додон) - 24,72%
- Блок "ALTERNATIVA" - 8,12%. Шрайк їх характеризує так: "зашифрованные ******". Тобто - антиСанду, антиЄС, зашифровані касапи. Очевидно, в парламент проходить.
- Партія PARTIDUL NOSTRU ("Наша партія" Усатого) - 6,25%, але він знижується. Шрайк: "Усатый может поддержать правительство Санду."
- Партія Partidul politic "Democraţia Acasă" ("Демократія вдома") - 5,66% - і також знижується. Шрайк їх називає уніаністами (прихильниками об'єднання з Румунією), але в них особливість: антиЄС, антиСанду, далі характеристика Шрайка "партнеры ****** Симиона (румуна), против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду. Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них."
Обидві ці партії, очевидно, в парламент проходять.
показать весь комментарий
29.09.2025 02:31 Ответить
Ще залишається відкритим питання, чи натягнеться з Європи для PAS 54-те місце в парламенті.
показать весь комментарий
29.09.2025 02:34 Ответить
Все.
Оброблено 99,4% дільниць
Результати (тих, які проходять бар'єр):
- Блок PAS (М.Санду) - вже 49,95%. Це - 54 місця в парламенті з 101.
- Блок Patriotic (Додон) - 24,31%, 26 місць
- Блок "ALTERNATIVA" - 8,00%, 8 місць
- Партія PARTIDUL NOSTRU ("Наша партія" Усатого) - 6,22%, 7місць
- Партія Partidul politic "Democraţia Acasă" ("Демократія вдома") - 5,64%, 6 місць
Проценти можуть змінитися, але розподіл місць - остаточно визначився
показать весь комментарий
29.09.2025 07:06 Ответить
26+8+7+6=47
Санду - 54.
Тобто 53/46.
Слабка перевага проєвропейських сил.
Тільки одне тішить: могло бути набагато гірше.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:33 Ответить
А де активісти х..... Шор і Усатий? За інфою сайту ВЧК-ОГПУ у 5 службі ФСБ змінили куратора по Молдові і Сєвєро--западу, то і ці два бесарабські Остапи щезли, а інші пишуть пояснення -гдє дєньгі Зін. Отого такі плачевні результати для ФСБ.
показать весь комментарий
29.09.2025 02:46 Ответить
Рашистів погоняли - ось вам і результат.
показать весь комментарий
29.09.2025 03:46 Ответить
Скільки років як собаки гризуться за нещасні республіки. Цю патологічну одержимість Заходу совком лише психіатрія може пояснити.
показать весь комментарий
29.09.2025 04:06 Ответить
Тай головне, якщо після виборів підуть усіякі підори з плакатами -мы не согласны, верните нашу победу, хотим домой в соссию, то треба буде не міндальничати з ними, а піздити жорстко, та давати великі сроки, чи висилати нахер в лаптестан,,тіко так, інакше бути не може. Добро теж має мати і силу і рішучість.
показать весь комментарий
29.09.2025 04:12 Ответить
Сподіваюся молдаванам вистачить мудрості заспокоїтися і просто жити. Яка різниця який мерзотник сидить на троні. Зараз для будь-якої країни краще щоб про неї всі забули.
показать весь комментарий
29.09.2025 04:18 Ответить
Десь я вже чув про "Яка різниця..." у 2019 році на виборах в Україні і про мерзотників і бариг теж.На кого процюєш?
показать весь комментарий
29.09.2025 05:08 Ответить
Та то підсадне
показать весь комментарий
29.09.2025 07:09 Ответить
Рюзьке мір йде НАХ..
показать весь комментарий
29.09.2025 04:25 Ответить
Правильный выбор сделали молдаване! Поближе к цивилизации. Подальше от путинской канализации!
показать весь комментарий
29.09.2025 04:26 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 05:14 Ответить
Все йде за планом Майї "51%" Санду.
показать весь комментарий
29.09.2025 05:28 Ответить
52 мандатів у парламенті нового скликання.
показать весь комментарий
29.09.2025 05:44 Ответить
ні, мінімум 53 зі 101. А, може і 54... ще залишилось занести результати з 22-х закордоних дільниць. Для 54-го місця не вистачає чуть більше 0,1%
показать весь комментарий
29.09.2025 06:30 Ответить
Все.
Оброблено 99,4% дільниць
Результати (тих, які проходять бар'єр):
- Блок PAS (М.Санду) - вже 49,95%. Це - 54 місця в парламенті з 101.
- Блок Patriotic (Додон) - 24,31%, 26 місць
- Блок "ALTERNATIVA" - 8,00%, 8 місць
- Партія PARTIDUL NOSTRU ("Наша партія" Усатого) - 6,22%, 7місць
- Партія Partidul politic "Democraţia Acasă" ("Демократія вдома") - 5,64%, 6 місць
Проценти можуть змінитися, але розподіл місць - остаточно визначився
показать весь комментарий
29.09.2025 07:07 Ответить
Супер
показать весь комментарий
29.09.2025 07:11 Ответить
Молодці Молдова, вибрали проєвропейську і промолдовську силу. А наш нарід і нарід США вибрали популістів і брехунів.
показать весь комментарий
29.09.2025 06:05 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 07:01 Ответить
51 на 49 - це молодці ? Трясця, це майже нічия з комуняками.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:37 Ответить
Які молодці молдавани, вчаться на чужих помилках.
А zeбуїнчиків і кривава війна не навчила викидати zeлене л@йно з хати(
показать весь комментарий
29.09.2025 07:09 Ответить
Чудово!!!! під..рів не вистачило, путінських...в Молдові...Скінчилися... Дадон в дупі
показать весь комментарий
29.09.2025 07:16 Ответить
Молдавани розумніші українців
показать весь комментарий
29.09.2025 07:20 Ответить
все правильно зробили
і тих овець з Придністров"я прикрили
а тепер ті проросійські партії спіймати на
фінансуванні з росії
і закрити нахер.
Так потрібно робити по всій Європі.
Ультраправі- це вкид росії,
користуючись демократичними приципами,
рашка хоче розвалювати Європу зсередини
Все, що треба робити - доказувати субсидії з росії,
державну зраду,
хапати на гарячому і запроторювати куди слід.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:28 Ответить
Прозапас-

В Молдові не обрали "монобільшість какой разніци" - тому "договаріваться посєрєдінє" ні з ким не будуть, і швидше за все вступлять в ЄС набагато раніше за різних потужних фантазерів.

Там з нашої війни зробили вірні висновки задовго до 2022 року, а ми чомусь "до сіх пор нє".
показать весь комментарий
29.09.2025 07:43 Ответить
Цікаво чи ще будуть актуальні в українців анекдоти про недолугість молдаван.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:01 Ответить
Кремль повторює... - "можєм повторіть"

Пам'ятаєте "Донбас никто не слышит!"?

Россия «освободила» Донецк и некоторые другие города Донбасса - но не смогла провести жителям воду. Жители жалуются Путину на гуманитарную и экологическую катастрофу.

Еще раньше Россия "освободила" и Крым от воды...

Однак частина населення "освобожденных" територий не визнає своєї участі у "освобождении", своєї вини в тому що сталося...

https://meduza.io/feature/2025/09/26/vodu-dayut-raz-v-tri-dnya-eto-uslovnoe-vremya?fbclid=IwY2xjawNG79pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFLODdLSzRBSGxKbGxQWEthAR5C9KwwJrVy5HlVM3EEPRWYxzXGTfP4wjvL3e7zarA8fZayb-7aHYMzR3hreQ_aem_6ZNtSmBXcuwXK9NqL-YWhA
показать весь комментарий
29.09.2025 07:56 Ответить
молдованні думають про своє сьогодні та майбутьнє для своїх дітей ,їм сподобалося жити добре та без крові ...українцям це не сподобалося в 19 р , кожному свій прапор в руки...кому 🤡 , кому мир та добробут !...
показать весь комментарий
29.09.2025 08:23 Ответить
Як несподівано....
показать весь комментарий
29.09.2025 08:25 Ответить
 
 