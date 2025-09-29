Парламентские выборы в Молдове: обработано более 90% бюллетеней, лидирует партия Майи Санду PAS

В Молдове обработано более 91% бюллетеней на парламентских выборах. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

Сейчас лидирует правящая партия президента Майи Санду. Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 46,46% голосов, а пророссийский "Патриотический блок" - 26,74%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Румынии: Москва хочет лишить молдаван права самостоятельно выбирать будущее

Другие политические силы, в частности "Альтернатива", PPDA и "Наша партия", набирают от 5,6% до 8,6% голосов. Остальные партии получают менее 1% поддержки.

Явка на выборах в Молдове оказалась несколько ниже, чем во время второго тура президентских выборов 2024 года: в прошлом году проголосовали 1 млн 683 тысячи граждан, а в этом году - 1 млн 591 тысяча. ЦИК страны признала выборы в парламент состоявшимися.

Читайте также: Россия вербует молдавских священников для пропаганды, - расследование Reuters

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!