Парламентські вибори у Молдові: оброблено понад 90% бюлетенів, лідирує партія Майї Санду PAS

У Молдові оброблено понад 91% бюлетенів на парламентських виборах. Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови.

Наразі лідирує правляча партія президента Майї Санду. Партія "Дія і солідарність" (PAS) отримує 46,46% голосів, а проросійський "Патріотичний блок" – 26,74%.

Інші політичні сили, зокрема "Альтернатива", PPDA та "Наша партія", набирають від 5,6% до 8,6% голосів. Решта партій отримують менше ніж 1% підтримки.

Явка під час виборів у Молдові виявилася дещо нижчою, ніж під час другого туру президентських виборів 2024 року: торік проголосували 1 млн 683 тисячі громадян, а цьогоріч - 1 млн 591 тисяча. ЦВК країни визнала вибори до парламенту такими, що відбулися.

