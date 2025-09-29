Парламентські вибори у Молдові: оброблено понад 90% бюлетенів, лідирує партія Майї Санду PAS
У Молдові оброблено понад 91% бюлетенів на парламентських виборах. Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови.
Наразі лідирує правляча партія президента Майї Санду. Партія "Дія і солідарність" (PAS) отримує 46,46% голосів, а проросійський "Патріотичний блок" – 26,74%.
Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Румунії: Москва хоче позбавити молдован права самостійно обирати майбутнє
Інші політичні сили, зокрема "Альтернатива", PPDA та "Наша партія", набирають від 5,6% до 8,6% голосів. Решта партій отримують менше ніж 1% підтримки.
Явка під час виборів у Молдові виявилася дещо нижчою, ніж під час другого туру президентських виборів 2024 року: торік проголосували 1 млн 683 тисячі громадян, а цьогоріч - 1 млн 591 тисяча. ЦВК країни визнала вибори до парламенту такими, що відбулися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мешканці цієї частини мають молдовські паспорти, але їм доводиться перетинати річку Дністер, щоб проголосувати.
Навіть цікаво стало - яку/які з цих країн вважаєте "прибацаною"?
Сподіваюсь тих, хто вже 3 роки сситься збивати дрони і ракети засрашки, які залітають до них в країну?
Чистити треба Молдованам московитів ******, чемодан, вокзал, ******!!
PAS -> 48.40%
І відсоток за PAS, росте потроху.
Вже не примарною є вірогідність, що PAS самотужки сформує парламентську більшість. Або їй знадобиться буквально 1-2 "тушки". Бо, за відгуками, всі інші партії там - різного ступеню чорти.