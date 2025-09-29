УКР
Парламентські вибори у Молдові: оброблено понад 90% бюлетенів, лідирує партія Майї Санду PAS

Молдова вибори: лідирує партія Санду "PAS"

У Молдові оброблено понад 91% бюлетенів на парламентських виборах. Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови. 

Наразі лідирує правляча партія президента Майї Санду. Партія "Дія і солідарність" (PAS) отримує 46,46% голосів, а проросійський "Патріотичний блок" – 26,74%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Румунії: Москва хоче позбавити молдован права самостійно обирати майбутнє

Інші політичні сили, зокрема "Альтернатива", PPDA та "Наша партія", набирають від 5,6% до 8,6% голосів. Решта партій отримують менше ніж 1% підтримки.

Явка під час виборів у Молдові виявилася дещо нижчою, ніж під час другого туру президентських виборів 2024 року: торік проголосували 1 млн 683 тисячі громадян, а цьогоріч - 1 млн 591 тисяча. ЦВК країни  визнала вибори до парламенту такими, що відбулися.

Читайте також: Росія вербує молдовських священників для пропаганди, - розслідування Reuters

+5
Супер
29.09.2025 01:17 Відповісти
+5
Great! At least some good news.
29.09.2025 01:18 Відповісти
+2
На виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати більше.
29.09.2025 01:15 Відповісти
На виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати більше.
29.09.2025 01:15 Відповісти
Якби у нас ватні регіони насолоддувались життям замість того, щоб серити в урни...
29.09.2025 01:27 Відповісти
Молдова має проросійський сепаратистський анклав Придністров'я вздовж кордону з Україною, де присутні російські війська.

Мешканці цієї частини мають молдовські паспорти, але їм доводиться перетинати річку Дністер, щоб проголосувати.
29.09.2025 01:37 Відповісти
Bажливим фактором є понад 270 000 виборців, які взяли участь у голосуванні у переважно прозахідній діаспорі.
29.09.2025 01:39 Відповісти
Супер
29.09.2025 01:17 Відповісти
Great! At least some good news.
29.09.2025 01:18 Відповісти
Слава Богу!
29.09.2025 01:22 Відповісти
Фуууух! Якось треба тепер позбавитись від тієї клоаки, того сраного Придністровʼя. Хватить з нас і так прибацаних сусідів навколо
29.09.2025 01:37 Відповісти
В Молдови лише 2 сусіди - Румунія та Україна.

Навіть цікаво стало - яку/які з цих країн вважаєте "прибацаною"?

Сподіваюсь тих, хто вже 3 роки сситься збивати дрони і ракети засрашки, які залітають до них в країну?
29.09.2025 01:42 Відповісти
Добре, що отакі приблуди95 в Молдові, програли!!!
Чистити треба Молдованам московитів ******, чемодан, вокзал, ******!!
29.09.2025 01:38 Відповісти
Оброблено 96%.

PAS -> 48.40%

І відсоток за PAS, росте потроху.

Вже не примарною є вірогідність, що PAS самотужки сформує парламентську більшість. Або їй знадобиться буквально 1-2 "тушки". Бо, за відгуками, всі інші партії там - різного ступеню чорти.
29.09.2025 01:40 Відповісти
покращяня сайту не збулося...
29.09.2025 01:45 Відповісти
Тим часом Москва заявила про перемогу «опозиції».
29.09.2025 02:04 Відповісти
Опозиція перемогла на дільницях у Росії та Придністров'ї.
29.09.2025 02:15 Відповісти
 
 