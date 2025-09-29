РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9899 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
194 2

Путин не стремится к миру, Запад должен укреплять Украину, - Писториус

Писториус о стремлении Путина к миру

Россия продолжает войну против Украины, поэтому международное сообщество должно усиливать оборону и поддержку Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"В последние месяцы было много разговоров о мирных соглашениях. Это то, чего мы все желаем, безусловно. Но пока это остается лишь мечтой, потому что реальность, к сожалению, совсем другая. Дипломатические усилия не дают никаких реальных прорывов. Россия продолжает вести незаконную войну против Украины и даже усилила свои атаки до беспрецедентного уровня жестокости. Все это не оставляет никаких сомнений: Владимир Путин не хочет прекращения огня и он не хочет мира для Украины", - сказал он.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Учитывая это, как отметил глава Министерства обороны ФРГ, сейчас нужно "сосредоточиться на том, чтобы усилить Украину и укрепить ее оборону".

"Сильной гарантией безопасности сейчас будет современное вооружение, достаточные ресурсы и масштабная подготовка украинских военных", - добавил Писториус.

Он подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет стоять бок о бок с украинским народом.

"Наша цель - чтобы Украина вошла в содержательные переговоры ради достижения прочного мира. А для этого Украина должна быть сильной", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине - это наша война, будущее Запада под угрозой, - Туск

Писториус добавил, что это задача всего европейского сообщества.

"Это наша ответственность как европейцев. Это задача нашего времени. Мы должны и будем делать все возможное, чтобы свободная Украина стала неотъемлемой частью нашего общего европейского будущего. Мы должны и будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе - борьбе, которая является также борьбой за наше будущее", - заявил он.

Писториус отметил и необходимость укрепления обороны самого Европейского Союза.

"Мы должны и будем делать больше для обороны в Европе. НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще две системы Patriot получит Украина до конца года, - Писториус

Автор: 

Писториус Борис (260) война в Украине (6329)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще років через 4 війни українці, можливо, почнуть шось про пісторіусів і стуббів підозрювати... Або й не почнуть)
показать весь комментарий
29.09.2025 14:29 Ответить
Росія продовжує війну проти України, тому ЩО ЄС посилювє рашистську машину смерті ,купуючи в рашиста енергоносії ,щр є співучасть ЄС У РАШИСТСЬКІЙ ОКУПАЦІЙНІЙ ВІЙНІ І УКРАЇНІ, ТА ГЕНОЦМДІ УКРАЇНСЬКРНР НАРОДУ...
показать весь комментарий
29.09.2025 14:36 Ответить
 
 