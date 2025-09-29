Путин не стремится к миру, Запад должен укреплять Украину, - Писториус

Россия продолжает войну против Украины, поэтому международное сообщество должно усиливать оборону и поддержку Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"В последние месяцы было много разговоров о мирных соглашениях. Это то, чего мы все желаем, безусловно. Но пока это остается лишь мечтой, потому что реальность, к сожалению, совсем другая. Дипломатические усилия не дают никаких реальных прорывов. Россия продолжает вести незаконную войну против Украины и даже усилила свои атаки до беспрецедентного уровня жестокости. Все это не оставляет никаких сомнений: Владимир Путин не хочет прекращения огня и он не хочет мира для Украины", - сказал он.

Учитывая это, как отметил глава Министерства обороны ФРГ, сейчас нужно "сосредоточиться на том, чтобы усилить Украину и укрепить ее оборону".

"Сильной гарантией безопасности сейчас будет современное вооружение, достаточные ресурсы и масштабная подготовка украинских военных", - добавил Писториус.

Он подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет стоять бок о бок с украинским народом.

"Наша цель - чтобы Украина вошла в содержательные переговоры ради достижения прочного мира. А для этого Украина должна быть сильной", - отметил министр.

Писториус добавил, что это задача всего европейского сообщества.

"Это наша ответственность как европейцев. Это задача нашего времени. Мы должны и будем делать все возможное, чтобы свободная Украина стала неотъемлемой частью нашего общего европейского будущего. Мы должны и будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе - борьбе, которая является также борьбой за наше будущее", - заявил он.

Писториус отметил и необходимость укрепления обороны самого Европейского Союза.

"Мы должны и будем делать больше для обороны в Европе. НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим", - сказал министр.

