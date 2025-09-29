Путін не прагне миру, Захід має зміцнювати Україну, - Пісторіус

Росія продовжує війну проти України, тому міжнародна спільнота має посилювати оборону та підтримку Києва.

про це на Варшавському безпековому форумі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Останніми місяцями було багато розмов про мирні угоди. Це те, чого ми всі бажаємо, безумовно. Але наразі це залишається лише мрією, бо реальність, на жаль, зовсім інша. Дипломатичні зусилля не дають жодних реальних проривів. Росія продовжує вести незаконну війну проти України і навіть посилила свої атаки до безпрецедентного рівня жорстокості. Усе це не залишає жодних сумнівів: Володимир Путін не хоче припинення вогню і він не хоче миру для України", - сказав він.

З огляду на це, як наголосив очільник Міністерства оборони ФРН, нині потрібно "зосередитися на тому, щоб посилити Україну та зміцнити її оборону".

"Найсильнішою гарантією безпеки зараз буде найсучасніше озброєння, достатні ресурси та масштабна підготовка українських військових", – додав Пісторіус.

Він підкреслив, що Німеччина й надалі стоятиме пліч-о-пліч з українським народом.

"Наша мета – щоб Україна увійшла в змістовні переговори заради досягнення тривалого миру. А для цього Україна має бути сильною", – зазначив міністр.

Пісторіус додав, що це завдання всього європейського співтовариства.

"Це наша відповідальність як європейців. Це завдання нашого часу. Ми повинні і будемо робити все можливе, щоб вільна Україна стала невід’ємною частиною нашого спільного європейського майбутнього. Ми повинні і будемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі — боротьбі, яка є також боротьбою за наше майбутнє", – заявив він.

Пісторіус наголосив і на необхідності зміцнення оборони самого Європейського Союзу.

"Ми повинні і будемо робити більше для оборони в Європі. НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним", – сказав міністр.

