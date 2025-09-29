РУС
1 266 20

Украина будет контролируемо экспортировать то оружие, которое в избытке. Уже есть договоренности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспортировать некоторые виды избыточного вооружения. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении

Он рассказал, что провел Технологическую Ставку.

"На Ставке были и производители нашего оружия - дальнобойного оружия. Ключевой вопрос - объемы производства. Министерство обороны Украины и другие чиновники, наши Силы обороны и безопасности, а также все основные компании - производители украинских дронов и ракет были сегодня в разговоре. Именно такой формат работает лучше всего, когда все в одном разговоре, все привлечены к подготовке важных решений, кого это действительно касается, все имеют возможность донести реальную информацию и не имеют возможности солгать", - сказал Зеленский.

Также на Ставке были доклады по дальнобойным потребностям Украины.

"Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены. Работаем и в вопросе экспорта - контролируемого экспорта нашего оружия, некоторых видов, которые у нас в профиците, что может действительно дать Украине дополнительные финансы на производство дефицитных вещей, которые так нужны на фронте сейчас, и тех, которые лучше всего показали себя в ударах вглубь российской территории. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", - добавил Зеленский.

По его словам, на Ставке были действительно различия в оценках украинского потенциала производства, реальной способности компаний.

"Надо производить максимум, и наши украинские производственные возможности еще далеки от заполнения. Украинское финансирование мы направляем так, чтобы каждая компания, которая может дать качественный результат, получила заказ и могла его полностью реализовать. Партнеры помогают нам с финансами, особенно помогают на дроны. Это важно. И это ощутимо, я благодарю вас за это. Задача Министерства обороны и всех привлеченных институтов - обеспечить производителям столько заказов, сколько они могут реально выполнить", - добавил президент.

+14
Це типу такий жарт в стилі 95 кварталу? Профіцит зброї під час війни... ладно, у нас є купа імбіцилів на яких це розраховано, а з іншими як бути?
29.09.2025 21:35 Ответить
+8
Хіба що "телемарафон" і "вечірні відосики". Це справді потужна зброя для недорозвинутих. Але кому вона потрібна за кордоном?
показать весь комментарий
29.09.2025 21:37 Ответить
+7
Ага , профіцит зброї ... а ще в Україні профіцит молоді 18...22 років - тому ЛІДОР дозволив її експорт місяць тому і вже 100 тис. профіцитної молоді виїхало !

Таки ЗЕшмурдяк доб'є Неньку ... на радість Путлу Поганому!

Цікаво - а що про це думають пересічні переможці73% ?
показать весь комментарий
29.09.2025 21:48 Ответить
А ти не задумувався, як мало вас залишилось? Ви поміститесь в похибку
показать весь комментарий
29.09.2025 21:41 Ответить
Дивовані воїни воювати не хочуть, от і зброя надміру.
показать весь комментарий
29.09.2025 21:48 Ответить
ZeГнида , який профіцит?Кожен день військові , як жебраки , звертаються за допомогою ВСЬОГО ‼️💩🤢Виродки ненажерлеві міндічеермакошефірні , щоб ви всі повиздихали
показать весь комментарий
29.09.2025 21:52 Ответить
Это типа нам слишком много передали год назад. Нужно отдать обратно. Правильно. Чего место занимать. Нам ещё фламинго и Нептуны где-то складывать нужно.
показать весь комментарий
29.09.2025 21:44 Ответить
Україна буде експортувати зброю так само, як електроенергію.
Не біда, якщо своїм не вистачить, потерплять.
Зате на експорт гарно платять. І не державі, а фірмам прокладкам. Однакова схема.
показать весь комментарий
29.09.2025 21:47 Ответить
дебілізма та ницості у Оманської Гниді в профіциті
показать весь комментарий
29.09.2025 21:49 Ответить
Фламінго продадуть у Вейшнорію.
показать весь комментарий
29.09.2025 21:49 Ответить
"Знаменитые" минометные мины впарьте, этот профицит лучше всего на Ближний Восток(из гуманных соображений).
показать весь комментарий
29.09.2025 21:52 Ответить
єдине чого у нас в профіциті це ідіотів які досі хавають цинічну брехню цього хуцпатого вилупка
показать весь комментарий
29.09.2025 21:58 Ответить
Який може бути профіцит зброї під час війни? Що воно бреше, оманська гнида
показать весь комментарий
29.09.2025 22:02 Ответить
міндіч виходить на міжнародню торгівлю зброєю?
показать весь комментарий
29.09.2025 22:04 Ответить
Может с смерек бумерангов наклепали, но не берут за кордоном, Австралия закидала---так своим продайте, себе возьмите бесплатно первые партии, высохшие хорошо что---те вернутся прилетят точно! И в дыню слёта---Бздынь! Остолопы **** недобитые!
показать весь комментарий
29.09.2025 22:06 Ответить
Зеля, як Гриценко в свій час, вже знайшов у нас надмірну кількість зброї, і прагне розпродавати, і розпродавати.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:14 Ответить
...профіцит зброї?! 1 лярд на укр.контент + марахвон... і дірка в бюджеті...
показать весь комментарий
29.09.2025 22:18 Ответить
Блє*ть! Звідки зайва зброя? Чому зайва? Якщо це непотріб, то на*уа її робити? Це ж якісь виробничі потужності замість того, щоб робити те, що потрібно на фронті, виробляють непотріб, спалюючи ресурси і сировину. Хто за це понесе віьповідальність?!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 22:27 Ответить
А кто вообще за что-то отвечает. Ну, максимум несистемные взяточники по полгода - год в вип камерах посидели, а как резонанс прошел, за довольно небольшие для них деньги повыходили
показать весь комментарий
29.09.2025 22:41 Ответить
Ну а що, фламіндічів по 5штук на день виробляють, планують по 7, а дівати нікуди.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:34 Ответить
 
 