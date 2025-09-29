Украина будет контролируемо экспортировать то оружие, которое в избытке. Уже есть договоренности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспортировать некоторые виды избыточного вооружения. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

Он рассказал, что провел Технологическую Ставку.

"На Ставке были и производители нашего оружия - дальнобойного оружия. Ключевой вопрос - объемы производства. Министерство обороны Украины и другие чиновники, наши Силы обороны и безопасности, а также все основные компании - производители украинских дронов и ракет были сегодня в разговоре. Именно такой формат работает лучше всего, когда все в одном разговоре, все привлечены к подготовке важных решений, кого это действительно касается, все имеют возможность донести реальную информацию и не имеют возможности солгать", - сказал Зеленский.

Также на Ставке были доклады по дальнобойным потребностям Украины.

"Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены. Работаем и в вопросе экспорта - контролируемого экспорта нашего оружия, некоторых видов, которые у нас в профиците, что может действительно дать Украине дополнительные финансы на производство дефицитных вещей, которые так нужны на фронте сейчас, и тех, которые лучше всего показали себя в ударах вглубь российской территории. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", - добавил Зеленский.

По его словам, на Ставке были действительно различия в оценках украинского потенциала производства, реальной способности компаний.

"Надо производить максимум, и наши украинские производственные возможности еще далеки от заполнения. Украинское финансирование мы направляем так, чтобы каждая компания, которая может дать качественный результат, получила заказ и могла его полностью реализовать. Партнеры помогают нам с финансами, особенно помогают на дроны. Это важно. И это ощутимо, я благодарю вас за это. Задача Министерства обороны и всех привлеченных институтов - обеспечить производителям столько заказов, сколько они могут реально выполнить", - добавил президент.

