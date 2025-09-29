Зеленский провел Технологическую Ставку: принято решение о запуске новых оборонных мощностей
Президент Владимир Зеленский провел заседание Технологической Ставки, где рассмотрели развитие украинской оборонной промышленности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, говорили в частности о потребностях украинской армии в дронах и ракетах, их производстве и способах повышения боевой эффективности.
Подняли тему как государственных, так и частных инициатив - от поставок деталей и запуска новых заводов до возможностей для экспорта. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, по итогам встречи исполнителям определили конкретные задачи и установили механизм контроля за ними.
Отдельно речь шла о заключении контрактов, финансировании и обеспечении военных. Украинские конструкторы работают над новыми ударными беспилотниками, способными уничтожать "Шахеды" по принципу работы ПВО.
Предыдущее заседание Ставки Зеленский провел 26 сентября. Тогда он поручил увеличивать контрактную составляющую армии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гроши витрачені а "вихлопу немає"!
А що там зі старими "перехоплювачами"? Які ми можемо виготовляти, але потрібно фінансування...
24 канал же вже робив один такий ролик з компрматом на Пороха його електронним голосом ... ПРобнічек такий...Але тато розконсервували себе - 24 канал це канал дружинаи Садового , то.... він зЄльоних буде тягти?