Зеленский провел Технологическую Ставку: принято решение о запуске новых оборонных мощностей

Зеленский на Технологической Ставке о запуске новых оборонных мощностей

Президент Владимир Зеленский провел заседание Технологической Ставки, где рассмотрели развитие украинской оборонной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, говорили в частности о потребностях украинской армии в дронах и ракетах, их производстве и способах повышения боевой эффективности.

Подняли тему как государственных, так и частных инициатив - от поставок деталей и запуска новых заводов до возможностей для экспорта. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, по итогам встречи исполнителям определили конкретные задачи и установили механизм контроля за ними.

Отдельно речь шла о заключении контрактов, финансировании и обеспечении военных. Украинские конструкторы работают над новыми ударными беспилотниками, способными уничтожать "Шахеды" по принципу работы ПВО.

Предыдущее заседание Ставки Зеленский провел 26 сентября. Тогда он поручил увеличивать контрактную составляющую армии.

Топ комментарии
+2
Де Фламінго, Паляниці та всі інші розпіарені твої "мільйони дронів"?!
Гроши витрачені а "вихлопу немає"!
29.09.2025 19:15 Ответить
+2
Потужний технолог
29.09.2025 19:15 Ответить
+1
29.09.2025 19:13 Ответить
29.09.2025 19:13 Ответить
Не можемо догнати в повітрі російські БПЛА, немає дронів які можуть розвивати швидкість 250км/г. Те що закуповує держава непридатне для швидкісного перехоплення цілі. Кажуть є виробники які роблять двомоторні БПЛА літакового типу, але держава в них чомусь нічого не купляє! Корупція!
29.09.2025 19:25 Ответить
Під час військового стану це називається не корупція, а диверсія!
29.09.2025 19:34 Ответить
шо , начнём делать патроны?
29.09.2025 19:15 Ответить
Українські конструктори працюють над новими ударними безпілотниками, здатними знищувати "Шахеди" за принципом роботи

А що там зі старими "перехоплювачами"? Які ми можемо виготовляти, але потрібно фінансування...
29.09.2025 19:16 Ответить
Техно -ЛОГІЧНУ ? Тобто передвиборчу... Оце дайот Буратіна, вже ставки на цю тему з своїми слугоРИГАМИ ПРоводить .
29.09.2025 19:16 Ответить
про дрони то отмазка - вони вирішували, як ШІ запустити з голосом Залужного та Пороха де вони зраджують Україну.
24 канал же вже робив один такий ролик з компрматом на Пороха його електронним голосом ... ПРобнічек такий...Але тато розконсервували себе - 24 канал це канал дружинаи Садового , то.... він зЄльоних буде тягти?
29.09.2025 19:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CkMo5vpFdlU https://www.youtube.com/watch?v=ОМЕЛЬЧЕНКО: "95 квартал" ЗАВЕРБОВАЛИ ЕЩЕ В МОСКВЕ! Раскрыт ЗАГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ЕРМАКА о выборах
29.09.2025 19:24 Ответить
Потужних відосиків?
29.09.2025 19:30 Ответить
 
 