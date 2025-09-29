Зеленский провел Технологическую Ставку: принято решение о запуске новых оборонных мощностей

Президент Владимир Зеленский провел заседание Технологической Ставки, где рассмотрели развитие украинской оборонной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, говорили в частности о потребностях украинской армии в дронах и ракетах, их производстве и способах повышения боевой эффективности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит в финансировании ОПК будем покрывать за счет экспорта некоторых видов нашего оружия, - Зеленский. ВИДЕО

Подняли тему как государственных, так и частных инициатив - от поставок деталей и запуска новых заводов до возможностей для экспорта. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, по итогам встречи исполнителям определили конкретные задачи и установили механизм контроля за ними.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Отдельно речь шла о заключении контрактов, финансировании и обеспечении военных. Украинские конструкторы работают над новыми ударными беспилотниками, способными уничтожать "Шахеды" по принципу работы ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отныне оружие Украины достанет любые военные объекты в России, - Сибига

Предыдущее заседание Ставки Зеленский провел 26 сентября. Тогда он поручил увеличивать контрактную составляющую армии.

Читайте: Украина и США работают над двумя соглашениями по закупке оружия, - Зеленский