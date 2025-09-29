Зеленський провів Технологічну Ставку: ухвалено запуск нових оборонних потужностей
Президент Володимир Зеленський провів засідання Технологічної Ставки, де розглянули розвиток української оборонної промисловості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, говорили зокрема про потреби української армії у дронах і ракетах, їхнє виробництво та способи підвищення бойової ефективності.
Підняли тему як державних, так і приватних ініціатив - від постачання деталей і запуску нових заводів до можливостей для експорту. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, за підсумками зустрічі виконавцям визначили конкретні завдання та встановили механізм контролю за ними.
Окремо йшлося про укладання контрактів, фінансування та забезпечення військових. Українські конструктори працюють над новими ударними безпілотниками, здатними знищувати "Шахеди" за принципом роботи ППО.
Попереднє засідання Ставки Зеленський провів 26 вересня. Тоді він доручив збільшувати контрактну складову армії.
