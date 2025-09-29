УКР
Зеленський провів Технологічну Ставку: ухвалено запуск нових оборонних потужностей

Зеленський на Технологічній Ставці про запуск нових оборонних потужностей

Президент Володимир Зеленський провів засідання Технологічної Ставки, де розглянули розвиток української оборонної промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, говорили зокрема про потреби української армії у дронах і ракетах, їхнє виробництво та способи підвищення бойової ефективності.

Підняли тему як державних, так і приватних ініціатив - від постачання деталей і запуску нових заводів до можливостей для експорту. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, за підсумками зустрічі виконавцям визначили конкретні завдання та встановили механізм контролю за ними.

Окремо йшлося про укладання контрактів, фінансування та забезпечення військових. Українські конструктори працюють над новими ударними безпілотниками, здатними знищувати "Шахеди" за принципом роботи ППО.

Попереднє засідання Ставки Зеленський провів 26 вересня. Тоді він доручив збільшувати контрактну складову армії. 

+5
Де Фламінго, Паляниці та всі інші розпіарені твої "мільйони дронів"?!
Гроши витрачені а "вихлопу немає"!
29.09.2025 19:15 Відповісти
+4
29.09.2025 19:13 Відповісти
+4
Потужний технолог
29.09.2025 19:15 Відповісти
29.09.2025 19:13 Відповісти
Не можемо догнати в повітрі російські БПЛА, немає дронів які можуть розвивати швидкість 250км/г. Те що закуповує держава непридатне для швидкісного перехоплення цілі. Кажуть є виробники які роблять двомоторні БПЛА літакового типу, але держава в них чомусь нічого не купляє! Корупція!
29.09.2025 19:25 Відповісти
Під час військового стану це називається не корупція, а диверсія!
29.09.2025 19:34 Відповісти
Ми вже знайшли виробників які розробили швидкісний двомоторний БПЛА перехоплювач, кодифікували його, запустили у виробництво, але ж хто дасть гроші на його закупівлю? Держава не закуповує, бо немає відкатів!
29.09.2025 19:52 Відповісти
Де Фламінго, Паляниці та всі інші розпіарені твої "мільйони дронів"?!
Гроши витрачені а "вихлопу немає"!
29.09.2025 19:15 Відповісти
Про "вихлоп",Ви помиляєтесь! Не вірите- спитайте у міндіча...
29.09.2025 19:56 Відповісти
Потужний технолог
29.09.2025 19:15 Відповісти
шо , начнём делать патроны?
29.09.2025 19:15 Відповісти
Українські конструктори працюють над новими ударними безпілотниками, здатними знищувати "Шахеди" за принципом роботи

А що там зі старими "перехоплювачами"? Які ми можемо виготовляти, але потрібно фінансування...
29.09.2025 19:16 Відповісти
Техно -ЛОГІЧНУ ? Тобто передвиборчу... Оце дайот Буратіна, вже ставки на цю тему з своїми слугоРИГАМИ ПРоводить .
29.09.2025 19:16 Відповісти
про дрони то отмазка - вони вирішували, як ШІ запустити з голосом Залужного та Пороха де вони зраджують Україну.
24 канал же вже робив один такий ролик з компрматом на Пороха його електронним голосом ... ПРобнічек такий...Але тато розконсервували себе - 24 канал це канал дружинаи Садового , то.... він зЄльоних буде тягти?
29.09.2025 19:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CkMo5vpFdlU https://www.youtube.com/watch?v=ОМЕЛЬЧЕНКО: "95 квартал" ЗАВЕРБОВАЛИ ЕЩЕ В МОСКВЕ! Раскрыт ЗАГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ЕРМАКА о выборах
29.09.2025 19:24 Відповісти
Потужних відосиків?
29.09.2025 19:30 Відповісти
А Касьянова знову забули запросити.
Чай пили, мівіну їли...
29.09.2025 19:40 Відповісти
А в цей час на фронті - https://www.youtube.com/shorts/ECpjVB3Jt9E
А всі друзі гниди вже оредоносці, без окопів, без грязі, без поранення, втрат - просто взяв і дав ордени і убд теж.
29.09.2025 19:44 Відповісти
потужності запущені!
***** москві!!!
шоу голобротька: свіжа кров!
29.09.2025 19:55 Відповісти
Це все мало бути запущено вже давно, німецький виробник зброї рейнметал мав відкрити два заводи по виробництву снарядів один в Німеччині один в Україні, в Німеччині за цей час побудували завод який вже випускає продукцію, а в Україні тільки недавно отримали дозвіл на землю під будівництво, от вам і вся потужність прийняття рішень від блазня, таке відчуття що війна йде в Німців а не в нас, і так майже скрізь. А взагалі це називається саботаж і держ.зрада. А лохторат четвертий рік кормлять обіцянками, ось ось, завтра, вже скоро і.д.
29.09.2025 19:56 Відповісти
тепер фейкових ракет Фламінго стане ще більше, ніж обіцяло це підле брехливе чмо... Не встигли ми зробити 3000 ракет, як ми тут же не встигли зробити 10 000 ракет... Але ви не впадайте у відчай, головне що мільярди доларів наших партнерів "осваївают" друзі-куми ЗЕпідора, а ракети то таке, хто там про них згадає...
29.09.2025 20:08 Відповісти
НЕ ВІРЮ!!!! Покажи,бажано з вказівкою точних координат!!!
29.09.2025 20:24 Відповісти
Балабол.
29.09.2025 20:30 Відповісти
 
 