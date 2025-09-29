Україна контрольовано експортуватиме ту зброю, яка в профіциті. Уже є домовленості, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна почне експортувати деякі види надлишкового озброєння. Уже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків.

Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що провів Технологічну Ставку.

"На Ставці були й виробники нашої зброї – далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії – виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується, усі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати", - сказав Зеленський.

Також на Ставці були доповіді щодо далекобійних потреб України.

"Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території. Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди", - додав Зеленський.

За його словами, на Ставці були дійсно розходження в оцінках українського потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній.

"Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо. І це відчутно, я дякую вам за це. Завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій – забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати", - додав президент.

