Україна контрольовано експортуватиме ту зброю, яка в профіциті. Уже є домовленості, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна почне експортувати деякі види надлишкового озброєння. Уже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків.

Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що провів Технологічну Ставку.

"На Ставці були й виробники нашої зброї – далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії – виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується, усі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна створить експортні платформи у США, Європі та на Близькому Сході, - Зеленський

Також на Ставці були доповіді щодо далекобійних потреб України.

"Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території. Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди", - додав Зеленський.

За його словами, на Ставці були дійсно розходження в оцінках українського потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній.

"Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо. І це відчутно, я дякую вам за це. Завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій – забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Технологічну Ставку: ухвалено запуск нових оборонних потужностей

Топ коментарі
+11
Це типу такий жарт в стилі 95 кварталу? Профіцит зброї під час війни... ладно, у нас є купа імбіцилів на яких це розраховано, а з іншими як бути?
показати весь коментар
29.09.2025 21:35 Відповісти
+6
Хіба що "телемарафон" і "вечірні відосики". Це справді потужна зброя для недорозвинутих. Але кому вона потрібна за кордоном?
показати весь коментар
29.09.2025 21:37 Відповісти
+4
Ага , профіцит зброї ... а ще в Україні профіцит молоді 18...22 років - тому ЛІДОР дозволив її експорт місяць тому і вже 100 тис. профіцитної молоді виїхало !

Таки ЗЕшмурдяк доб'є Неньку ... на радість Путлу Поганому!

Цікаво - а що про це думають пересічні переможці73% ?
показати весь коментар
29.09.2025 21:48 Відповісти
Це типу такий жарт в стилі 95 кварталу? Профіцит зброї під час війни... ладно, у нас є купа імбіцилів на яких це розраховано, а з іншими як бути?
показати весь коментар
29.09.2025 21:35 Відповісти
А ти не задумувався, як мало вас залишилось? Ви поміститесь в похибку
показати весь коментар
29.09.2025 21:41 Відповісти
Дивовані воїни воювати не хочуть, от і зброя надміру.
показати весь коментар
29.09.2025 21:48 Відповісти
ZeГнида , який профіцит?Кожен день військові , як жебраки , звертаються за допомогою ВСЬОГО ‼️💩🤢Виродки ненажерлеві міндічеермакошефірні , щоб ви всі повиздихали
показати весь коментар
29.09.2025 21:52 Відповісти
Хіба що "телемарафон" і "вечірні відосики". Це справді потужна зброя для недорозвинутих. Але кому вона потрібна за кордоном?
показати весь коментар
29.09.2025 21:37 Відповісти
Это типа нам слишком много передали год назад. Нужно отдать обратно. Правильно. Чего место занимать. Нам ещё фламинго и Нептуны где-то складывать нужно.
показати весь коментар
29.09.2025 21:44 Відповісти
Україна буде експортувати зброю так само, як електроенергію.
Не біда, якщо своїм не вистачить, потерплять.
Зате на експорт гарно платять. І не державі, а фірмам прокладкам. Однакова схема.
показати весь коментар
29.09.2025 21:47 Відповісти
Ага , профіцит зброї ... а ще в Україні профіцит молоді 18...22 років - тому ЛІДОР дозволив її експорт місяць тому і вже 100 тис. профіцитної молоді виїхало !

Таки ЗЕшмурдяк доб'є Неньку ... на радість Путлу Поганому!

Цікаво - а що про це думають пересічні переможці73% ?
показати весь коментар
29.09.2025 21:48 Відповісти
дебілізма та ницості у Оманської Гниді в профіциті
показати весь коментар
29.09.2025 21:49 Відповісти
Фламінго продадуть у Вейшнорію.
показати весь коментар
29.09.2025 21:49 Відповісти
"Знаменитые" минометные мины впарьте, этот профицит лучше всего на Ближний Восток(из гуманных соображений).
показати весь коментар
29.09.2025 21:52 Відповісти
єдине чого у нас в профіциті це ідіотів які досі хавають цинічну брехню цього хуцпатого вилупка
показати весь коментар
29.09.2025 21:58 Відповісти
Який може бути профіцит зброї під час війни? Що воно бреше, оманська гнида
показати весь коментар
29.09.2025 22:02 Відповісти
міндіч виходить на міжнародню торгівлю зброєю?
показати весь коментар
29.09.2025 22:04 Відповісти
Может с смерек бумерангов наклепали, но не берут за кордоном, Австралия закидала---так своим продайте, себе возьмите бесплатно первые партии, высохшие хорошо что---те вернутся прилетят точно! И в дыню слёта---Бздынь! Остолопы **** недобитые!
показати весь коментар
29.09.2025 22:06 Відповісти
Зеля, як Гриценко в свій час, вже знайшов у нас надмірну кількість зброї, і прагне розпродавати, і розпродавати.
показати весь коментар
29.09.2025 22:14 Відповісти
 
 