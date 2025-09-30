РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9282 посетителя онлайн
Новости Взрыв неизвестного предмета
414 3

В Харьковской области подросток пострадал из-за взрыва боеприпаса

16-летний парень получил ранения после подрыва патрона в Харьковской области

В Харьковской области, в селе Слобожанское Чугуевского района, 16-летний парень получил ранения от взрыва опасного предмета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сдетонировал предварительно патрон, заявили в ГСЧС Харьковской области.

Парня срочно госпитализировали, его состояние сейчас оценивают врачи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД внедряет инновационный подход, который вдвое сокращает время разминирования, - Клименко

Спасатели призывают родителей следить за детьми и следить, чтобы они не играли возле подозрительных предметов.

Напомним, с начала полномасштабной войны подразделения разминирования обезвредили более миллиона взрывоопасных предметов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операторы противоминной деятельности смогут пройти сертификацию в "Дії", это займет около месяца, - Свириденко

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Автор: 

взрывчатка (864) травма (570) разминирование (739)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він його болгаркою пиляв, чи що? Розхитуєш, витягаєш кулю, висипаєш порох, по капсулю стукнув і роби що там задумав.
показать весь комментарий
30.09.2025 06:35 Ответить
Я правильно зрозумів, що взяли перше ліпше фото, яке попалося на очі. Патрон з гумовою кулькою, випущений з "травмата" може хіба що синяка зробити, а якщо "умудритися" наковиряти детонацію, то такий патрон просто "виплюне" ту гумку і хіба, що кота налякає. Знаю про що пишу, бо маю таке "горе" з офіційними "бумагами" вже багато років під назвою "Вій" (модифікований з бойового пістолета ПМ 1962 року випуску). Зараз валяється в сейфі вкупі з іншим залізяччям.
показать весь комментарий
30.09.2025 07:36 Ответить
 
 