В Харьковской области подросток пострадал из-за взрыва боеприпаса

В Харьковской области, в селе Слобожанское Чугуевского района, 16-летний парень получил ранения от взрыва опасного предмета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сдетонировал предварительно патрон, заявили в ГСЧС Харьковской области.

Парня срочно госпитализировали, его состояние сейчас оценивают врачи.

Спасатели призывают родителей следить за детьми и следить, чтобы они не играли возле подозрительных предметов.

Напомним, с начала полномасштабной войны подразделения разминирования обезвредили более миллиона взрывоопасных предметов.

