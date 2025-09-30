В Харьковской области подросток пострадал из-за взрыва боеприпаса
В Харьковской области, в селе Слобожанское Чугуевского района, 16-летний парень получил ранения от взрыва опасного предмета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сдетонировал предварительно патрон, заявили в ГСЧС Харьковской области.
Парня срочно госпитализировали, его состояние сейчас оценивают врачи.
Спасатели призывают родителей следить за детьми и следить, чтобы они не играли возле подозрительных предметов.
Напомним, с начала полномасштабной войны подразделения разминирования обезвредили более миллиона взрывоопасных предметов.
