У Харківській області підліток постраждав через вибух боєприпасу
У Харківській області, у селі Слобожанське Чугуївського району, 16-річний хлопець отримав поранення від вибуху небезпечного предмета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, здетонував попередньо патрон, заявили в ДСНС Харківської області.
Хлопця терміново госпіталізували, його стан наразі оцінюють лікарі.
Рятувальники закликають батьків пильнувати дітей і слідкувати, щоб вони не гралися біля підозрілих предметів.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни підрозділи розмінування знешкодили понад мільйон вибухонебезпечних предметів.
