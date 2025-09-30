У Харківській області підліток постраждав через вибух боєприпасу

У Харківській області, у селі Слобожанське Чугуївського району, 16-річний хлопець отримав поранення від вибуху небезпечного предмета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, здетонував попередньо патрон, заявили в ДСНС Харківської області.

Хлопця терміново госпіталізували, його стан наразі оцінюють лікарі.

Рятувальники закликають батьків пильнувати дітей і слідкувати, щоб вони не гралися біля підозрілих предметів.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни підрозділи розмінування знешкодили понад мільйон вибухонебезпечних предметів.

