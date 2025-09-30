ВСУ в активной обороне в Днепропетровской области. Березовое, Калиновское, Ольговское и Новоивановка - под нашим контролем, - ОСГВ "Днепр"

Сейчас населенные пункты Березовое, Калиновское, Ольговское и Новоивановка на Днепропетровщине находятся под контролем Сил обороны Украины.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковник Алексей Бельский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Населенные пункты Березовое, Калиновское, Ольговское и Новоивановка по-прежнему находятся под контролем Сил обороны Украины", - заверил он.

По словам Бельского, на Днепропетровщине ВСУ применяют тактику активной обороны.

"Это такая военная тактика, которая предусматривает не просто удержание позиций, но и активное применение маневра, ударов, контратак и огневого поражения для нанесения противнику максимальных потерь, а также для нарушения его наступления", - пояснил спикер.

Бельский добавил, что когда возникают определенные угрозы или вызовы со стороны врага, командование Сил обороны Украины максимально быстро на них реагирует.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ продвинулись в Зверевом, Вербовом, вблизи Новоивановки и Березового.

