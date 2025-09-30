ЗСУ в активній обороні на Дніпропетровщині. Березове, Калинівське, Ольгівське та Новоіванівка - під нашим контролем, - ОСУВ "Дніпро"
Наразі населені пункти Березове, Калинівське, Ольгівське та Новоіванівка на Дніпропетровщині перебувають під контролем Сил оборони України.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Населені пункти Березове, Калинівське, Ольгівське та Новоіванівка, як і раніше, перебувають під контролем Сил оборони України", - запевнив він.
За словами Бєльського, на Дніпропетровщині ЗСУ застосовують тактику активної оборони.
"Це така воєнна тактика, яка передбачає не просто утримання позицій, а й активне застосування маневру, ударів, контратак і вогневого ураження для завдання противнику максимальних втрат, а також для порушення його наступу", - пояснив речник.
Бєльський додав, що коли виникають певні загрози чи чи виклики з боку ворога, командування Сил оборони України максимально швидко на них реагує.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового.
