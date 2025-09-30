УКР
ЗСУ в активній обороні на Дніпропетровщині. Березове, Калинівське, Ольгівське та Новоіванівка - під нашим контролем, - ОСУВ "Дніпро"

Калинівське карта

Наразі населені пункти Березове, Калинівське, Ольгівське та Новоіванівка на Дніпропетровщині перебувають під контролем Сил оборони України.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Населені пункти Березове, Калинівське, Ольгівське та Новоіванівка, як і раніше, перебувають під контролем Сил оборони України", - запевнив він.

За словами Бєльського, на Дніпропетровщині ЗСУ застосовують тактику активної оборони.

"Це така воєнна тактика, яка передбачає не просто утримання позицій, а й активне застосування маневру, ударів, контратак і вогневого ураження для завдання противнику максимальних втрат, а також для порушення його наступу", - пояснив речник.

Також читайте: Війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному, - DeepState. КАРТИ

Бєльський додав, що коли виникають певні загрози чи чи виклики з боку ворога, командування Сил оборони України максимально швидко на них реагує.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового.

Дніпропетровська область (4299) Синельниківський район (271) Березове (7) Калинівське (5) ОСУВ Дніпро (72)
Таку шляпу розповідають 🤦🤦🤦
показати весь коментар
30.09.2025 16:26 Відповісти
А от Вербове, яке знаходиться західніше аж на 6 км від Калінівського,- вже під п'ятою рашистських окупантів! Як так?
показати весь коментар
30.09.2025 16:29 Відповісти
Яке ОСУВ? Вже місяць, як воюють новостворені армійські корпуси...Здається, нас най@бують...
показати весь коментар
30.09.2025 16:30 Відповісти
Так. Марафон все стерпить.... навіть божу росу... 🤡
показати весь коментар
30.09.2025 16:41 Відповісти
Як завжди - до останнього марафонили язиками мовляв на Дніпровщині орків нема, вірте верховному Потужнику а інше всьо то іпсо
показати весь коментар
30.09.2025 16:34 Відповісти
 
 