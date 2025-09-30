На фронте зафиксировано 89 боестолкновений, больше всего – на Покровском и Торецком направлениях, – Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 89 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Семейкино, Шалыгино, Казачье, Хутор Михайловский Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено.

Также читайте: Россия перебрасывает войска из Приднепровского на Донецкое направление из-за нехватки личного состава, - ОСГВ "Днепр"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево.

Шесть раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор атакует в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки, два боестолкновения пока продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор трижды шел вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино, был остановлен нашими воинами.

На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русина Яра и Полтавки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филия. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 29 атак противника, до сих пор бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригорьевка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ в активной обороне на Днепропетровщине. Березовое, Калиновское, Ольговское и Новоивановка - под нашим контролем, - ОСГВ "Днепр"

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!