На фронте зафиксировано 89 боестолкновений, больше всего – на Покровском и Торецком направлениях, – Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 89 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Семейкино, Шалыгино, Казачье, Хутор Михайловский Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Волчанска.
На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево.
Шесть раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор атакует в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки, два боестолкновения пока продолжаются.
На Краматорском направлении агрессор трижды шел вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино, был остановлен нашими воинами.
На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русина Яра и Полтавки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филия. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 29 атак противника, до сих пор бои продолжаются в трех локациях.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригорьевка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.
На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, еще одно боестолкновение продолжается.
На остальных направлениях - без особых изменений.
