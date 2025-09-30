На фронті зафіксовано 89 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Торецькому напрямках, - Генштаб
З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 89 бойових зіткнень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на півночі
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Сімейкине, Шалигине, Козаче, Хутір Михайлівський Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість атак ворожих військ. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишового.
Шість разів окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор атакує у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки, два боєзіткнення наразі тривають.
На Краматорському напрямку агресор тричі йшов вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного, був зупинений нашими воїнами.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Чотири боєзіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та відбили 29 атак противника, досі бої тривають у трьох локаціях.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів в районі Полтавки.
На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитись до наших оборонців, ще одне боєзіткнення триває.
На решті напрямків – без особливих змін.
Донбаський фронт.
Два тижні окупанти гасили "пожежу" під Добропіллям, фактично "забувши" або пригальмувавши на інших напрямках навколо Покровська.
336-у бригаду морпіхів "смикнули" першою, позаяк вона була найближчою і кинули цю "пожежну команду" в саму гущу боїв з метою розширити коридор від Шахового до Н.Шахового.
Потім підтягнулася основна група "водоплавних" /прим. морпіхів/. Але ці чотири бригади за фактом є десь два повноцінними підрозділами після втрати боєздатності під Сумами.
Ситуація з "оточеннями" стандартна. Поки що незрозуміло хто кого "оточує". Дуже вузькі коридори та величезна щільність військ у них. Тому окупантів у цій каламуті поки що не зупинено.
Напевно, рашисти сподіваються на розширення флангів, чим намагаються займатися морпіхи. Але і ЗСУ також займаються розширенням флангів. Гойдалки. Забравши 336-у бригаду, відповідно провалився в окупантів Іванівський напрямок. 29-а армія втратила ініціативу. Туди спрямували 90-ту танкову дивізію з метою додавити Філію та обійти Новопавлівку з півдня та вийти на рокаду T0406. Але тут же провалився Новопавлівський напрямок.
41-а армія не може повернути на Захід і все довбиться об Покровськ, сподіваючись зачепитися за "зимові квартири".
Група "Схід" окупантів повільно стандартно рухається в "яму" на Покровське з метою вийти на рокаду N15, з подальшим завданням відрізати агломерацію Гаврилівка-Іванівка - Новопавлівка та "допомогти" 29-й армії. Але чим ближче до Покровського, тим окупантам гірше. Тому швидше за все пустять у бій "свіженьку" 35-ту армію з метою просунутися правим берегом р.Янчур і прикрити лівий фланг повзунів.
Напевно, саме для цілей страхівки туди на плацдарм відправили десантуру 76 дшд, "відпочити" від суттєвих втрат під Сумами та прикрити напрямок на Маріуполь.
Фронт розтягується.
Окупанти підтягують на цю ділянку дедалі більше підрозділів із метою щось "порвати". Це не позначається на темпах. Просто тупо зростають втрати, оскільки навіть моцики майже перестали з'являтися на ЛБЗ. Тільки пішки без прикриття. Якось уже то все не схоже на операцію.