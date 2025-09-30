Новый водопровод в Николаеве подключат к электроснабжению с 1 октября

Новый водопровод в Николаеве с 1 октября начнет получать электроэнергию для подачи воды. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"С завтрашнего дня начинает действовать договор по электричеству для нового водопровода. То есть, будут наполнять систему. Думаю, неделю нужно еще на промывку", - сказал он.

В то же время Ким отметил, что это не означает немедленного использования воды. Сначала систему будут промывать, а также проведут необходимые исследования ее качества.

Российские войска в 2022 году взорвали главный водопровод, который подавал воду в Николаев. В 2024 году из государственного бюджета было выделено 8,7 млрд грн на строительство новой системы водозабора из Южного Буга.

Строительные работы стартовали в январе 2025 года, а уже в августе состоялся тестовый запуск водопровода.

