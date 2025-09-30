УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9195 відвідувачів онлайн
Новини Проблеми з водопостачанням
288 5

Новий водогін у Миколаєві підключать до електропостачання з 1 жовтня

У Миколаєві новий водопровід підключать до електроенергії 1 жовтня

Новий водогін у Миколаєві від 1 жовтня почне отримувати електроенергію для подачі води. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"З завтрашнього дня починає діяти договір по електриці для нового водогону. Тобто, будуть наповнювати систему. Думаю, тиждень потрібно ще на промивку", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив правила для будівництва магістральних водогонів у п’яти областях

Водночас Кім наголосив, що це не означає негайного використання води. Спершу систему промиватимуть, а також проведуть необхідні дослідження її якості.

Російські війська у 2022 році підірвали головний водопровід, який подавав воду до Миколаєва. У 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на будівництво нової системи водозабору з Південного Бугу.

Будівельні роботи стартували у січні 2025 року, а вже в серпні відбувся тестовий запуск водопроводу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Донбас без води: літня жінка черпає її з калюжі. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Миколаїв (1858) Миколаївська область (2375) будівництво (3086) вода (1208) Миколаївський район (130)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей довбень Кім, мабудь працює на кацапів...Дату запуску назвав, хай ще точні координати озвучить.
показати весь коментар
30.09.2025 18:52 Відповісти
ні, він працює на Зє..бо інакше кількість освоєних грошей важко пояснити...а стосовно координат вони добре відомі...масштабні роботи із землі і з Орлана добре видно...
показати весь коментар
30.09.2025 18:56 Відповісти
А може це ти довбень. Цей водогін не трубопровід у багатоповерхівці та будувався не один день і навіть не один місяць. Координати цього будівництва знайти як плюнути.
показати весь коментар
30.09.2025 18:58 Відповісти
Навіщо вообще щось казати ,хвальки чортові
показати весь коментар
30.09.2025 19:19 Відповісти
Цій інформації про водогін вже хз скілька років, весь Світ знає, що в Миколаєві проблеми з водою і що для подолання проблеми будують новий водогін. Мабуть кажуть для тих, хто не в курсі і скрізь бачить тільки зраду
показати весь коментар
30.09.2025 19:22 Відповісти
 
 