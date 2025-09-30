Новий водогін у Миколаєві підключать до електропостачання з 1 жовтня

Новий водогін у Миколаєві від 1 жовтня почне отримувати електроенергію для подачі води. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"З завтрашнього дня починає діяти договір по електриці для нового водогону. Тобто, будуть наповнювати систему. Думаю, тиждень потрібно ще на промивку", - сказав він.

Водночас Кім наголосив, що це не означає негайного використання води. Спершу систему промиватимуть, а також проведуть необхідні дослідження її якості.

Російські війська у 2022 році підірвали головний водопровід, який подавав воду до Миколаєва. У 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на будівництво нової системи водозабору з Південного Бугу.

Будівельні роботи стартували у січні 2025 року, а вже в серпні відбувся тестовий запуск водопроводу.

