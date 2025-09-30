Украина готовит новые санкционные шаги против РФ и синхронизацию ограничений с партнерами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике, по результатам которого поручил готовить продление тех санкций, срок которых истекает и ускорить синхронизацию всех ограничений с партнерами.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Так, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, советник - уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк доложили о результатах - новых санкционных шагах и синхронизации санкций с партнерами.

"Только в сентябре мы ввели пять санкционных решений - против лиц, которые помогают российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору, против пропагандистов, пророссийских деятелей из Молдовы, лиц, которые служат оккупанту во временно оккупированном Крыму, а также синхронизировали британские санкции в украинской юрисдикции. Всего под санкции попали 166 физических лиц и 127 юридических", - рассказал Зеленский.

В этом месяце были также важные санкционные шаги США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Физические и юридические лица, компании, price cap, танкеры теневого флота - блокировка всего того, что дает России возможность дальше продолжать свою агрессию, отметил Зеленский.

"В каждом этом пакете учтены наши предложения и уже введены санкции. И это важно, что у нас именно такая координация. Ожидаем принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее. Работаем также с США по дальнейшему санкционному давлению. Спасибо всем, кто помогает", - сообщил он.

Президент Украины поручил готовить продление тех санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию наших санкций с партнерами.

"Важно, чтобы давление было действительно эффективным. Рассчитываем, что Министерство иностранных дел, другие государственные институты будут оперативными в сопровождении этой работы", - добавил Зеленский.

