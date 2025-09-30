Україна готує нові санкційні кроки проти РФ та синхронізацію обмежень з партнерами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики, за результатами якої доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає та прискорити синхронізацію всіх обмежень з партнерами.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Так, секретар РНБО України Рустем Умєров, радник – уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк доповіли про результати – нові санкційні кроки та синхронізацію санкцій із партнерами.
"Лише у вересні ми запровадили п’ять санкційних рішень – проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму, а також синхронізували британські санкції в українській юрисдикції. Загалом під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних", - розповів Зеленський.
Цього місяця були також важливі санкційні кроки США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Фізичні та юридичні особи, компанії, price cap, танкери тіньового флоту – блокування всього того, що дає Росії змогу далі продовжувати свою агресію, зазначив Зеленський.
"У кожному цьому пакеті враховані наші пропозиції та вже запроваджені санкції. І це важливо, що в нас саме така координація. Очікуємо на ухвалення 19-го санкційного пакету Євросоюзу якнайшвидше. Працюємо також із США щодо подальшого санкційного тиску. Дякую всім, хто допомагає", - повідомив він.
Президент України доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає, і прискорити синхронізацію наших санкцій партнерами.
"Важливо, щоб тиск був справді ефективний. Розраховуємо, що Міністерство закордонних справ, інші державні інституції будуть оперативними в супроводі цієї роботи", - додав Зеленський.
у європи є орбан, а утебе хто цю роль виконує?
хто проти, перекрити нафту до мадярії?
шмигаля? свириденка?
Можно было бы еще сказать, шо Президент Зеленский крайне недоволен Путиным...
А не оте, на шо ми всі сподіваємось.