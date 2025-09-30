В августе зарплата украинцев уменьшилась, долг вырос до 3,5 млрд грн

В Украине в августе средняя заработная плата штатных работников уменьшилась на 2,2% по сравнению с июлем. Согласно данным Государственной службы статистики, этот показатель составил 25 911 грн против 26 499 грн месяцем ранее, информирует Цензор.НЕТ.

Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в столице - 39 535 грн. Среди областей лидерами стали Луганская (32 541 грн) и Днепропетровская (26 779 грн). Самые низкие же средние доходы получали работники Черновицкой (18 451 грн) и Кировоградской (18 778 грн) областей.

По видам экономической деятельности больше всего зарабатывают в сфере информационных технологий и телекоммуникаций - 65 213 грн, на авиационном транспорте - 57 582 грн, а также в сфере финансов и страхования - 52 269 грн.

Зато меньше всего получают работники в сфере образования - 14 432 грн, библиотек, архивов и музеев - 14 379 грн, а также в сфере искусства и развлечений - 14 015 грн.

По состоянию на 1 сентября общая задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 3,5 млрд грн.

