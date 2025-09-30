РУС
Новости Уровень жизни в Украине
582 13

В августе зарплата украинцев уменьшилась, долг вырос до 3,5 млрд грн

В Украине уменьшилась средняя зарплата

В Украине в августе средняя заработная плата штатных работников уменьшилась на 2,2% по сравнению с июлем. Согласно данным Государственной службы статистики, этот показатель составил 25 911 грн против 26 499 грн месяцем ранее, информирует Цензор.НЕТ.

Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в столице - 39 535 грн. Среди областей лидерами стали Луганская (32 541 грн) и Днепропетровская (26 779 грн). Самые низкие же средние доходы получали работники Черновицкой (18 451 грн) и Кировоградской (18 778 грн) областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин повысил зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий

По видам экономической деятельности больше всего зарабатывают в сфере информационных технологий и телекоммуникаций - 65 213 грн, на авиационном транспорте - 57 582 грн, а также в сфере финансов и страхования - 52 269 грн.

Зато меньше всего получают работники в сфере образования - 14 432 грн, библиотек, архивов и музеев - 14 379 грн, а также в сфере искусства и развлечений - 14 015 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Долги по выплате зарплат в России подскочили на 60% всего за месяц

По состоянию на 1 сентября общая задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 3,5 млрд грн.

доходы (527) Госстат (221) заработная плата (2402)
Топ комментарии
+5
ну, чого ви?
так, зарплатня знизилась, але ж ціни виросли!
а, ви на що розраховували?
стюардеса на ім'я свириденка......
30.09.2025 19:14 Ответить
+2
всі дружно скандуємо: зєлєнській наш прєзідєнт! слава зєлєнськаму! як ам зебіли зажилось? гарно? а мене найбільше цікавлять вчителиці та вчицелуни. вас тварин які голосували за зе від дітей потрібно прибрати.
30.09.2025 19:08 Ответить
+2
В українців зменшилася. А у золотих унітазів ЗЄ збільшилася.
30.09.2025 19:24 Ответить
Кінець епохи бідності (с) Zе

почалась епоха zельоних злиднів
30.09.2025 19:09 Ответить
ну, чого ви?
так, зарплатня знизилась, але ж ціни виросли!
а, ви на що розраховували?
стюардеса на ім'я свириденка......
30.09.2025 19:14 Ответить
Та ну, по телеку постійно говорять, що зарплати ростуть.
30.09.2025 19:18 Ответить
Нє, ну якщо захисники забезпечені всім необхідним, як стверджують самі правдиві єдині новини, то чмутопердули йдуть нафуй, взявшись із сперменком за руки.
Логічно? Логічно
30.09.2025 19:33 Ответить
просто закони збереження! ніщо нікуди в природі не зникає безслідно! якщо десь щось зменшується, то десь щось збільшується ))
30.09.2025 19:28 Ответить
Ну майже.
Закон перекладання грошей з наших кишень у Кварталівські.
30.09.2025 19:35 Ответить
Не може бути такого. У депутатів та їх помічників не зменшилася.
30.09.2025 19:33 Ответить
То шо, тепер "піввареника" - то банкет, а "цибуля по 7" - застілля на 50 персон на три доби? Ну а "скумбрія по 8" - ще й з "ескортсервісом"! Власники "борщового набору" - багатії...

Зате дороги, кешбек, "єдиний марафєт", підвищення зарплат суддям, прокурорам! Чого вам ще не вистачає? Яких реформ від гетьманцевича ще чекаєте?
30.09.2025 19:34 Ответить
Ще бомбосховища та бліндажі за ціною лакшері-готелів у Лосвегасі.
30.09.2025 19:38 Ответить
Експерти стверджують, що прості українці стали жити краще, а люди кажуть, що ні. Але ж прості люди - це не експерти.
30.09.2025 19:39 Ответить
Ну не знаю, зараз робітника на будівництво менше ніж за 1000 баксів не знайдеш. А студенти менше ніж за 500 баксів даже в кафе не хочуть йти працювати
30.09.2025 20:06 Ответить
 
 