В августе зарплата украинцев уменьшилась, долг вырос до 3,5 млрд грн
В Украине в августе средняя заработная плата штатных работников уменьшилась на 2,2% по сравнению с июлем. Согласно данным Государственной службы статистики, этот показатель составил 25 911 грн против 26 499 грн месяцем ранее, информирует Цензор.НЕТ.
Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в столице - 39 535 грн. Среди областей лидерами стали Луганская (32 541 грн) и Днепропетровская (26 779 грн). Самые низкие же средние доходы получали работники Черновицкой (18 451 грн) и Кировоградской (18 778 грн) областей.
По видам экономической деятельности больше всего зарабатывают в сфере информационных технологий и телекоммуникаций - 65 213 грн, на авиационном транспорте - 57 582 грн, а также в сфере финансов и страхования - 52 269 грн.
Зато меньше всего получают работники в сфере образования - 14 432 грн, библиотек, архивов и музеев - 14 379 грн, а также в сфере искусства и развлечений - 14 015 грн.
По состоянию на 1 сентября общая задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 3,5 млрд грн.
почалась епоха zельоних злиднів
так, зарплатня знизилась, але ж ціни виросли!
а, ви на що розраховували?
стюардеса на ім'я свириденка......
Логічно? Логічно
Закон перекладання грошей з наших кишень у Кварталівські.
Не може бути такого. У депутатів та їх помічників не зменшилася.
Зате дороги, кешбек, "єдиний марафєт", підвищення зарплат суддям, прокурорам! Чого вам ще не вистачає? Яких реформ від гетьманцевича ще чекаєте?