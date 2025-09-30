У серпні зарплата українців зменшилася, борг зріс до 3,5 млрд грн

В Україні у серпні середня заробітна плата штатних працівників зменшилася на 2,2% порівняно з липнем. Згідно з даними Державної служби статистики, цей показник становив 25 911 грн проти 26 499 грн місяцем раніше, інформує Цензор.НЕТ.

Найвищі зарплати традиційно зафіксовані у столиці - 39 535 грн. Серед областей лідерами стали Луганська (32 541 грн) та Дніпропетровська (26 779 грн). Найнижчі ж середні доходи отримували працівники Чернівецької (18 451 грн) та Кіровоградської (18 778 грн) областей.

За видами економічної діяльності найбільше заробляють у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій - 65 213 грн, на авіаційному транспорті - 57 582 грн, а також у сфері фінансів і страхування - 52 269 грн.

Натомість найменше отримують працівники у сфері освіти - 14 432 грн, бібліотек, архівів та музеїв - 14 379 грн, а також у сфері мистецтва й розваг - 14 015 грн.

Станом на 1 вересня загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні досягла 3,5 млрд грн.

