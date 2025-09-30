У серпні зарплата українців зменшилася, борг зріс до 3,5 млрд грн
В Україні у серпні середня заробітна плата штатних працівників зменшилася на 2,2% порівняно з липнем. Згідно з даними Державної служби статистики, цей показник становив 25 911 грн проти 26 499 грн місяцем раніше, інформує Цензор.НЕТ.
Найвищі зарплати традиційно зафіксовані у столиці - 39 535 грн. Серед областей лідерами стали Луганська (32 541 грн) та Дніпропетровська (26 779 грн). Найнижчі ж середні доходи отримували працівники Чернівецької (18 451 грн) та Кіровоградської (18 778 грн) областей.
За видами економічної діяльності найбільше заробляють у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій - 65 213 грн, на авіаційному транспорті - 57 582 грн, а також у сфері фінансів і страхування - 52 269 грн.
Натомість найменше отримують працівники у сфері освіти - 14 432 грн, бібліотек, архівів та музеїв - 14 379 грн, а також у сфері мистецтва й розваг - 14 015 грн.
Станом на 1 вересня загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні досягла 3,5 млрд грн.
почалась епоха zельоних злиднів
так, зарплатня знизилась, але ж ціни виросли!
а, ви на що розраховували?
стюардеса на ім'я свириденка......
Логічно? Логічно
ЗЕлупа Michael Chuma #558025 возмущаецаа))
Ну давай в дискусію.
"Витрати на телемарафон вжливіші навіть за військові",але є нюанс
"Витрати на телемарафон не менш важливі"От тільки для кого?
1. Для руснявого Буратіно - Земленського,для нав'язування населенню потрібної думки(опозиційні канали вилучено з ефіру)
2. Для олігархів,які отримують з бюджету кошти за трансляцію Телемарафону. Питання до землених:а де важливість для народу?
До речі у цифрі з'явився телеканал"Квартал"який належить компанії ТОВ«Віжн Квартал ТВ»(з 2024 року), основними власниками якої є Руслан Осадчий(26%),Сергій Шефір(25%),Тімур Міндіч (25%)та Ярослав Пахольчук (24%). 95 квартал непогано прибарахлився.
Закон перекладання грошей з наших кишень у Кварталівські.
Не може бути такого. У депутатів та їх помічників не зменшилася.
Зате дороги, кешбек, "єдиний марафєт", підвищення зарплат суддям, прокурорам! Чого вам ще не вистачає? Яких реформ від гетьманцевича ще чекаєте?