Новини Рівень життя в Україні
774 15

У серпні зарплата українців зменшилася, борг зріс до 3,5 млрд грн

В Україні зменшилася середня зарплата

В Україні у серпні середня заробітна плата штатних працівників зменшилася на 2,2% порівняно з липнем. Згідно з даними Державної служби статистики, цей показник становив 25 911 грн проти 26 499 грн місяцем раніше, інформує Цензор.НЕТ.

Найвищі зарплати традиційно зафіксовані у столиці - 39 535 грн. Серед областей лідерами стали Луганська (32 541 грн) та Дніпропетровська (26 779 грн). Найнижчі ж середні доходи отримували працівники Чернівецької (18 451 грн) та Кіровоградської (18 778 грн) областей.

За видами економічної діяльності найбільше заробляють у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій - 65 213 грн, на авіаційному транспорті - 57 582 грн, а також у сфері фінансів і страхування - 52 269 грн.

Натомість найменше отримують працівники у сфері освіти - 14 432 грн, бібліотек, архівів та музеїв - 14 379 грн, а також у сфері мистецтва й розваг - 14 015 грн.

Станом на 1 вересня загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні досягла 3,5 млрд грн.

+9
ну, чого ви?
так, зарплатня знизилась, але ж ціни виросли!
а, ви на що розраховували?
стюардеса на ім'я свириденка......
30.09.2025 19:14 Відповісти
30.09.2025 19:14 Відповісти
+4
В українців зменшилася. А у золотих унітазів ЗЄ збільшилася.
30.09.2025 19:24 Відповісти
30.09.2025 19:24 Відповісти
+4
То шо, тепер "піввареника" - то банкет, а "цибуля по 7" - застілля на 50 персон на три доби? Ну а "скумбрія по 8" - ще й з "ескортсервісом"! Власники "борщового набору" - багатії...

Зате дороги, кешбек, "єдиний марафєт", підвищення зарплат суддям, прокурорам! Чого вам ще не вистачає? Яких реформ від гетьманцевича ще чекаєте?
30.09.2025 19:34 Відповісти
30.09.2025 19:34 Відповісти
всі дружно скандуємо: зєлєнській наш прєзідєнт! слава зєлєнськаму! як ам зебіли зажилось? гарно? а мене найбільше цікавлять вчителиці та вчицелуни. вас тварин які голосували за зе від дітей потрібно прибрати.
30.09.2025 19:08 Відповісти
30.09.2025 19:08 Відповісти
Кінець епохи бідності (с) Zе

почалась епоха zельоних злиднів
30.09.2025 19:09 Відповісти
30.09.2025 19:09 Відповісти
ну, чого ви?
так, зарплатня знизилась, але ж ціни виросли!
а, ви на що розраховували?
стюардеса на ім'я свириденка......
30.09.2025 19:14 Відповісти
30.09.2025 19:14 Відповісти
Та ну, по телеку постійно говорять, що зарплати ростуть.
30.09.2025 19:18 Відповісти
30.09.2025 19:18 Відповісти
Нє, ну якщо захисники забезпечені всім необхідним, як стверджують самі правдиві єдині новини, то чмутопердули йдуть нафуй, взявшись із сперменком за руки.
Логічно? Логічно
30.09.2025 19:33 Відповісти
30.09.2025 19:33 Відповісти
Реєстрація російського бота Кіт Яша 20 вересня
30.09.2025 20:53 Відповісти
30.09.2025 20:53 Відповісти
Не дарма зберіг скрін для побирачів пітушиного куточка. Най палають ЗЕпердаки.
ЗЕлупа Michael Chuma #558025 возмущаецаа))
Ну давай в дискусію.
"Витрати на телемарафон вжливіші навіть за військові",але є нюанс
"Витрати на телемарафон не менш важливі"От тільки для кого?
1. Для руснявого Буратіно - Земленського,для нав'язування населенню потрібної думки(опозиційні канали вилучено з ефіру)
2. Для олігархів,які отримують з бюджету кошти за трансляцію Телемарафону. Питання до землених:а де важливість для народу?
До речі у цифрі з'явився телеканал"Квартал"який належить компанії ТОВ«Віжн Квартал ТВ»(з 2024 року), основними власниками якої є Руслан Осадчий(26%),Сергій Шефір(25%),Тімур Міндіч (25%)та Ярослав Пахольчук (24%). 95 квартал непогано прибарахлився.
30.09.2025 21:01 Відповісти
30.09.2025 21:01 Відповісти
В українців зменшилася. А у золотих унітазів ЗЄ збільшилася.
30.09.2025 19:24 Відповісти
30.09.2025 19:24 Відповісти
просто закони збереження! ніщо нікуди в природі не зникає безслідно! якщо десь щось зменшується, то десь щось збільшується ))
30.09.2025 19:28 Відповісти
30.09.2025 19:28 Відповісти
Ну майже.
Закон перекладання грошей з наших кишень у Кварталівські.
30.09.2025 19:35 Відповісти
30.09.2025 19:35 Відповісти
Не може бути такого. У депутатів та їх помічників не зменшилася.
30.09.2025 19:33 Відповісти
30.09.2025 19:33 Відповісти
То шо, тепер "піввареника" - то банкет, а "цибуля по 7" - застілля на 50 персон на три доби? Ну а "скумбрія по 8" - ще й з "ескортсервісом"! Власники "борщового набору" - багатії...

Зате дороги, кешбек, "єдиний марафєт", підвищення зарплат суддям, прокурорам! Чого вам ще не вистачає? Яких реформ від гетьманцевича ще чекаєте?
30.09.2025 19:34 Відповісти
30.09.2025 19:34 Відповісти
Ще бомбосховища та бліндажі за ціною лакшері-готелів у Лосвегасі.
30.09.2025 19:38 Відповісти
30.09.2025 19:38 Відповісти
Експерти стверджують, що прості українці стали жити краще, а люди кажуть, що ні. Але ж прості люди - це не експерти.
30.09.2025 19:39 Відповісти
30.09.2025 19:39 Відповісти
Ну не знаю, зараз робітника на будівництво менше ніж за 1000 баксів не знайдеш. А студенти менше ніж за 500 баксів даже в кафе не хочуть йти працювати
30.09.2025 20:06 Відповісти
30.09.2025 20:06 Відповісти
 
 