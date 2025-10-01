Два человека погибли во время атаки российских беспилотников на Харьковщине

Два человека погибли из-за вражеских обстрелов Харькова и Харьковской области.

Атаки проводились различными беспилотниками, в частности типа "Герань-2", "Молния" и FPV-дроны, сообщает Прокуратура Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Утром 30 сентября в селе Большая Шапковка Купянского района погиб 64-летний мужчина. Вечером того же дня в Купянске погиб 60-летний местный житель.

Также вечером 30 октября российские ударные БПЛА атаковали Холодногорский район Харькова. В результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения и выбиты окна в многоквартирных и частных домах.

Около 15:00 в Киевском районе Харькова еще один беспилотник, предположительно типа "Молния", повредил дорожное покрытие.

По фактам этих атак начаты досудебные расследования по ст. 438 УК Украины о совершении военных преступлений. Процессуальное руководство осуществляют окружные прокуратуры Харькова и Купянска.

Местные власти призывают людей быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время российских атак.

