Дві людини загинули під час атаки російських безпілотників на Харківщині
Дві людини загинули через ворожі обстріли Харкова та Харківської області.
Атаки проводилися різними безпілотниками, зокрема типу "Герань-2", "Молнія" та FPV-дрони, повідомляє Прокуратура Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці 30 вересня у селі Велика Шапківка Куп’янського району загинув 64-річний чоловік. Ввечері того ж дня в Куп’янську загинув 60-річний місцевий мешканець.
Також ввечері 30 жовтня російські ударні БПЛА атакували Холодногірський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу та вибито вікна у багатоквартирних і приватних будинках.
Близько 15:00 у Київському районі Харкова ще один безпілотник, імовірно типу "Молнія", пошкодив дорожнє покриття.
За фактами цих атак розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК України щодо вчинення воєнних злочинів. Процесуальне керівництво здійснюють окружні прокуратури Харкова та Куп’янська.
Місцева влада закликає людей бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час російських атак.
