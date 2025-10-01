Мы все время будем следить, чтобы НАБУ и САП были независимыми, - еврокомиссар Кос
Еврокомиссия планирует внимательно следить, чтобы не НАБУ и САП могли действовать независимо.
Такое мнение высказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время визита в Украину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комментируя то, услышала ли украинская власть предостережения ЕС относительно важности сохранения независимости антикоррупционных органов, Кос отметила: "Да, Киев услышал, но он услышал не только Брюссель. Я думаю, что Киев услышал своих людей, которые вышли на улицы с протестом, даже несмотря на опасность ракетных ударов. И я думаю, что это часть вашей стойкости. Люди действительно увидели опасность для развития своей страны в случае, если здесь будет коррупция".
Она сослалась на данные опроса, согласно которому среди основных страхов украинцев коррупция на втором месте после войны.
"Так что действительно, власть исправила закон. Но еще есть некоторые шаги, которые нужно сделать. И, конечно, мы все вместе должны строить доверие. Борьба с коррупцией является частью первого кластера, это Основы, и важно, чтобы мы начали с Основ и завершили переговоры также Основами. Мы все время будем внимательно следить за тем, что происходит, чтобы НАБУ и САП были независимыми, чтобы прокуроры работали нормально", - заявила еврокомиссар.
Кос также подчеркнула важность реального наказания коррупционеров: "Если не принимается никаких мер против коррумпированных чиновников, и мы также знаем это из опыта государств-членов, тогда вырисовывается схема, что это приемлемо: если кто-то другой это делает, почему бы мне не сделать так же?".
Ранее сообщалось, что еврокомиссар Кос встретится с представителями НАБУ, САП и ВАКС. Она также призвала не позволять украинским реформам остановиться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" Поганому виду - немає стиду!"...