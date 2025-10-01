УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
327 9

Ми весь час будемо стежити, щоб НАБУ та САП були незалежними, - єврокомісарка Кос

Марта Кос

Єврокомісія планує уважно стежити, щоб не НАБУ та САП могли діяти незалежно.

Таку думку висловила єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час візиту до України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи те, чи почула українська влада застереження ЄС щодо важливості збереження незалежності антикорупційних органів, Кос зазначила: "Так, Київ почув, але він почув не тільки Брюссель. Я думаю, що Київ почув своїх людей, які вийшли на вулиці з протестом, навіть незважаючи на небезпеку ракетних ударів. І я думаю, що це частина вашої стійкості. Люди дійсно побачили небезпеку для розвитку своєї країни у випадку, якщо тут буде корупція".

Вона послалася на дані опитування, згідно з яким серед основних страхів українців корупція на другому місці після війни.

Читайте також: Шабунін: "Війна між СБУ і НАБУ" - маніпуляція, яку просуває Банкова

"Отже дійсно, влада виправила закон. Але ще є деякі кроки, які потрібно зробити. І, звісно, ​​ми всі разом маємо будувати довіру. Боротьба з корупцією є частиною першого кластера, це Основи, і важливо, щоб ми почали з Основ і завершили переговори також Основами. Ми весь час будемо уважно стежити за тим, що відбувається, щоб НАБУ та САП були незалежними, щоб прокурори працювали нормально", - заявила єврокомісар.

Кос також підкреслила важливість реального покарання корупціонерів: "Якщо не вживається жодних заходів проти корумпованих чиновників, і ми також знаємо це з досвіду держав-членів, тоді вимальовується схема, що це прийнятно: якщо хтось інший це робить, чому б мені не зробити так само?".

Раніше повідомлялося, що єврокомісарка Кос зустрінеться з представниками НАБУ, САП та ВАКС. Вона також закликала не дозволяти українським реформам зупинитися.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

НАБУ (5513) Єврокомісія (2299) САП (2497) Кос Марта (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну от... публічно фраснула сонцесяйного по писку.
показати весь коментар
01.10.2025 14:09 Відповісти
... Влада " почула"...! А результат?...
" Поганому виду - немає стиду!"...
показати весь коментар
01.10.2025 14:39 Відповісти
Не знаю, чи вистачить цих слів. Здається, тут треба вже стукати якимись санкціями по потужній незламності декого...
показати весь коментар
01.10.2025 14:10 Відповісти
Єдине на що ви здатні! Прошиті моск@ ..ми грошима наскрізь!!
показати весь коментар
01.10.2025 14:13 Відповісти
Оце і була єдина ціль приїзду комісара - затрахала вже верхівка зеленского ЕС своєю корупцією.
показати весь коментар
01.10.2025 14:22 Відповісти
Хехе, тобто залишатись підруснявими агентами
показати весь коментар
01.10.2025 14:22 Відповісти
"якби не так" про себе подумав гідрант, а його шакали мальок та антимайданний мусорок зайшлись диким реготом.
показати весь коментар
01.10.2025 14:32 Відповісти
Дуже добре ,шо Марта Кос розуміє як вести справи з ОПою 🤡 ...
показати весь коментар
01.10.2025 15:13 Відповісти
 
 