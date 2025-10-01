Ми весь час будемо стежити, щоб НАБУ та САП були незалежними, - єврокомісарка Кос

Єврокомісія планує уважно стежити, щоб не НАБУ та САП могли діяти незалежно.

Таку думку висловила єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час візиту до України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи те, чи почула українська влада застереження ЄС щодо важливості збереження незалежності антикорупційних органів, Кос зазначила: "Так, Київ почув, але він почув не тільки Брюссель. Я думаю, що Київ почув своїх людей, які вийшли на вулиці з протестом, навіть незважаючи на небезпеку ракетних ударів. І я думаю, що це частина вашої стійкості. Люди дійсно побачили небезпеку для розвитку своєї країни у випадку, якщо тут буде корупція".

Вона послалася на дані опитування, згідно з яким серед основних страхів українців корупція на другому місці після війни.

"Отже дійсно, влада виправила закон. Але ще є деякі кроки, які потрібно зробити. І, звісно, ​​ми всі разом маємо будувати довіру. Боротьба з корупцією є частиною першого кластера, це Основи, і важливо, щоб ми почали з Основ і завершили переговори також Основами. Ми весь час будемо уважно стежити за тим, що відбувається, щоб НАБУ та САП були незалежними, щоб прокурори працювали нормально", - заявила єврокомісар.

Кос також підкреслила важливість реального покарання корупціонерів: "Якщо не вживається жодних заходів проти корумпованих чиновників, і ми також знаємо це з досвіду держав-членів, тоді вимальовується схема, що це прийнятно: якщо хтось інший це робить, чому б мені не зробити так само?".

Раніше повідомлялося, що єврокомісарка Кос зустрінеться з представниками НАБУ, САП та ВАКС. Вона також закликала не дозволяти українським реформам зупинитися.

