2 из 4 млрд евро, предоставленных Украине ЕС, будут инвестированы в дроны, - фон дер Ляйен

Индустрия дронов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что из предоставленных сегодня Украине 4 млрд евро за счет замороженных российских активов, 2 млрд евро будет инвестировано в дроны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом фон дер Ляйен заявила 1 октября в Копенгагене, перед началом неформального саммита Европейского совета.

Так, в Еврокомиссии убеждены, что Украина должна инвестировать 2 млрд евро в производство дронов.

"Если говорить об Украине, то если мы все согласны, что Украина является нашей первой линией обороны, мы должны усилить военную поддержку для Украины. Именно по этой причине сегодня мы выделяем 4 миллиарда евро для Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Также она уточнила, что "2 миллиарда евро из этой суммы будет инвестировано в дроны".

Президент Еврокомиссии напомнила, что неформальный Европейский совет в Копенгагене будет обсуждать две темы: оборону и Украину.

Также читайте: Евросоюз выделит 2 миллиарда евро на производство дронов в Украине

Напомним, сегодня, 1 октября, Украина получила еще 4 млрд евро от Евросоюза за счет замороженных российских активов.