2 из 4 млрд евро, предоставленных Украине ЕС, будут инвестированы в дроны, - фон дер Ляйен

Индустрия дронов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что из предоставленных сегодня Украине 4 млрд евро за счет замороженных российских активов, 2 млрд евро будет инвестировано в дроны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом фон дер Ляйен заявила 1 октября в Копенгагене, перед началом неформального саммита Европейского совета.

Так, в Еврокомиссии убеждены, что Украина должна инвестировать 2 млрд евро в производство дронов.

"Если говорить об Украине, то если мы все согласны, что Украина является нашей первой линией обороны, мы должны усилить военную поддержку для Украины. Именно по этой причине сегодня мы выделяем 4 миллиарда евро для Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Также она уточнила, что "2 миллиарда евро из этой суммы будет инвестировано в дроны".

Президент Еврокомиссии напомнила, что неформальный Европейский совет в Копенгагене будет обсуждать две темы: оборону и Украину.

Напомним, сегодня, 1 октября, Украина получила еще 4 млрд евро от Евросоюза за счет замороженных российских активов.

Евросоюз (17645) Урсула фон дер Ляйен (640) дроны (4905)
Потрібно інвестувати в зенітно ракетні комплекси, вони більш ефективні і можуть боротись з роями дронів!
01.10.2025 14:45 Ответить
Міндіч вже купляе білети на поїзд до Киева.
01.10.2025 14:57 Ответить
головне щоб наші крадії не створили фантом такій як рожевий птах про який було багато балачок но якого ніхто так і не побачив
01.10.2025 15:16 Ответить
інвестовано у дрони фірм дєрмака-зілєнського
