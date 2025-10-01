УКР
2 із 4 млрд євро, наданих Україні ЄС, буде інвестовано в дрони, - фон дер Ляєн

Індустрія дронів

фон дер Ляєн дро інвестиції в дрони

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що із наданих сьогодні Україні 4 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, 2 млрд євро буде інвестовано в дрони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це фон дер Ляєн заявила 1 жовтня у Копенгагені, перед початком неформального саміту Європейської ради.

Так, у Єврокомісії переконані, що Україна має інвестувати 2 млрд євро у виробництво дронів.

"Якщо говорити про Україну, то якщо ми всі погоджуємося, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні посилити військову підтримку для України. Саме з цієї причини сьогодні ми виділяємо 4 мільярди євро для України", – заявила фон дер Ляєн.

Також вона уточнила, що "2 мільярди євро з цієї суми буде інвестовано в дрони".

Президентка Єврокомісії нагадала, що неформальна Європейська рада в Копенгагені обговорюватиме дві теми: оборону та Україну.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, Україна отримала ще 4 млрд євро від Євросоюзу за рахунок заморожених російських активів.

Потрібно інвестувати в зенітно ракетні комплекси, вони більш ефективні і можуть боротись з роями дронів!
показати весь коментар
01.10.2025 14:45 Відповісти
Міндіч вже купляе білети на поїзд до Киева.
показати весь коментар
01.10.2025 14:57 Відповісти
головне щоб наші крадії не створили фантом такій як рожевий птах про який було багато балачок но якого ніхто так і не побачив
показати весь коментар
01.10.2025 15:16 Відповісти
інвестовано у дрони фірм дєрмака-зілєнського
показати весь коментар
01.10.2025 15:19 Відповісти
 
 